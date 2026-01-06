Villa La Angostura se prepara para un 2026 con fuertes desafíos en materia de infraestructura y servicios, en un contexto económico complejo y con menos recursos provenientes del Estado nacional. Frente a ese escenario, el municipio comenzó a implementar la Tasa Vial, una contribución específica que permitirá sostener el mantenimiento de calles y acompañar el crecimiento de la localidad.

La medida apunta a ordenar y fortalecer las cuentas locales, con un esquema que busca asegurar que los fondos recaudados tengan un destino concreto y visible. Según las estimaciones oficiales, la recaudación superaría los 150 millones de pesos durante el próximo año, un monto clave para afrontar obras largamente postergadas.

Qué es la Tasa Vial y cómo funciona

La Tasa Vial es una contribución destinada exclusivamente al mantenimiento de la red vial urbana. Se aplica sobre la carga de combustible y se cobra a través de las estaciones de servicio, bajo un esquema que ya funciona en otros municipios de la provincia.

Desde el Ejecutivo local explicaron que el impacto en cada carga es acotado y previsible.

“Es una contribución específica para mantenimiento de calles, es una tasa que muchos municipios de la provincia lo tienen y que en principio no implica un impacto muy grande en la carga de combustible: entre 2 y 3 mil pesos por tanque lleno”, explicó en diálogo con AM550, el secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti.

Un fondo con destino exclusivo

Uno de los puntos centrales de la medida es la creación de un fondo específico, con afectación directa a obras viales. Ese dinero no podrá utilizarse para otros fines y estará destinado a tareas de bacheo, repavimentación, señalización y mejoras en la circulación urbana.

El esquema prevé además un tope máximo en la aplicación del tributo, lo que busca dar certidumbre tanto a vecinos como a visitantes.

“Se busca generar un fondo específico para mantenimiento vial, bacheo, repavimentación, señalización. Es un fondo público que buscamos que sea el retorno directo al mantenimiento vial de nuestras calles. No puede superar el 4,5% por litro de combustible”, detalló Naretti.

Una localidad turística con alta presión vehicular

Villa La Angostura enfrenta una particularidad que condiciona su infraestructura: durante la temporada alta, la población se triplica y el tránsito vehicular aumenta de manera significativa. A eso se suma el paso constante de camiones que se dirigen a Chile y cargan combustible en la localidad.

Ese desgaste adicional sobre la calzada no siempre se traduce en recursos para el municipio, lo que profundiza el déficit de mantenimiento.

“Estimamos una recaudación superior a los 150 millones de pesos, sobre todo teniendo en cuenta que en temporada tenemos un tránsito muy intenso de vehículos que desgastan la calzada y no tributan en el ejido”, señaló el funcionario.

Diferencias con otras tasas

Desde el municipio aclararon que la Tasa Vial no debe confundirse con otros tributos aplicados en años anteriores. A diferencia de la ecotasa, en este caso el agente de retención no son los alojamientos turísticos, sino las estaciones de servicio, lo que simplifica el sistema de cobro y amplía la base contributiva.

“Tenemos el marco jurídico y jurisprudencia. Es distinto conceptualmente a la ecotasa que se cobra en Bariloche, porque el agente de retención eran directamente los alojamientos turísticos, en nuestro caso son las estaciones de servicio”, explicó Naretti.

Un 2026 con obras y servicios en agenda

La implementación de la Tasa Vial se inscribe en un año que el propio municipio define como clave para comenzar a revertir el déficit de infraestructura. Con el acompañamiento del gobierno provincial, Villa La Angostura proyecta un plan de pavimentación ambicioso y la incorporación de nueva maquinaria para servicios esenciales.

El objetivo es estar a la altura de la demanda que impone una ciudad turística en crecimiento, con mayor previsibilidad y capacidad de respuesta del Estado local.

“Queremos crear este fondo específico para estar a la altura a nivel infraestructura vial en Villa La Angostura, que como varias localidades de la provincia, tienen déficit en infraestructura que deberíamos ir resolviendo”, concluyó el secretario de Gobierno.

Con una recaudación proyectada que supera los 150 millones de pesos y un destino claramente definido, la Tasa Vial aparece como una herramienta central para sostener el funcionamiento de la ciudad en un contexto de menos recursos nacionales y mayores exigencias locales.