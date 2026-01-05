Esta tarde se registró un incendio en el paraje Ruca Co, en Cutral Co, cuando Bomberos de Plaza Huincul debieron acudir por segunda vez en el día para extinguir un incendio de pastizales.

Según reportaron, un vecino había estado realizando tareas de limpieza en su predio, las cuales incluyeron la quema de pastizales. Ese fuego se descontroló y obligó a convocar a efectivos de la Central 17 frente al peligro que significaba.

Sin embargo el trabajo no terminó allí, ya que en las primeras horas de la tarde el fuego se reactivó y los vecinos tuvieron que dar aviso nuevamente a los bomberos que terminaron de sofocarlo.

Las autoridades destacaron que es el tercer incendio por quema de pastizales en los primeros cinco días del año que se produce en el sector. A partir de esto solicitan precaución para realizar este tipo de actividades, principalmente piden que previamente soliciten autorización a Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul