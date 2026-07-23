Este viernes se llevará a cabo la tercera edición de la Noche de las Mamos, una iniciativa que busca ampliar el acceso a las mamografías y fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama en toda la provincia de Neuquén.

La jornada está destinada a mujeres y varones trans de entre 45 y 69 años y se desarrollará en distintos puntos del territorio neuquino, con efectores públicos y clínicas privadas que abrirán sus puertas en horarios no habituales. La propuesta forma parte de las acciones del Plan Provincial de Salud vinculadas con la prevención y detección temprana de tumores.

El mamógrafo móvil estará este viernes en el Monumento al General San Martín, de 18 a 23.

En la ciudad de Neuquén, el mamógrafo móvil estará ubicado en el Monumento al General San Martín, donde se realizarán estudios de 18 a 23. También habrá atención en el Hospital Castro Rendón, ubicado en Buenos Aires 450, y en el Hospital Horacio Heller, en Godoy y Lihuen, ambos de 18 a 23.

La propuesta también llegará a distintos puntos de la provincia. En Villa La Angostura, las mamografías se realizarán en el hospital local, de 18 a 21; en Centenario, en el Hospital local, de 18 a 23; y en Añelo, en el hospital local, también de 18 a 23. En Zapala, los estudios podrán realizarse en el Hospital local, de 18 a 20; en Cutral Co, en el Servicio de Imágenes del hospital local, de 17 a 23; y en Junín de los Andes, en el Centro Médico San José, de 9 a 19.

Durante la segunda edición de la propuesta se realizaron 206 mamografías en la provincia.

La Noche de las Mamos se realiza cada 24 del mes con el objetivo de facilitar el acceso a un estudio fundamental para la detección temprana del cáncer de mama. Durante la segunda edición, realizada en junio, se concretaron 206 mamografías en distintos puntos de la provincia.