Este viernes se llevará a cabo la tercera edición de la Noche de las Mamos, una iniciativa que busca ampliar el acceso a las mamografías y fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama en toda la provincia de Neuquén.
La jornada está destinada a mujeres y varones trans de entre 45 y 69 años y se desarrollará en distintos puntos del territorio neuquino, con efectores públicos y clínicas privadas que abrirán sus puertas en horarios no habituales. La propuesta forma parte de las acciones del Plan Provincial de Salud vinculadas con la prevención y detección temprana de tumores.
En la ciudad de Neuquén, el mamógrafo móvil estará ubicado en el Monumento al General San Martín, donde se realizarán estudios de 18 a 23. También habrá atención en el Hospital Castro Rendón, ubicado en Buenos Aires 450, y en el Hospital Horacio Heller, en Godoy y Lihuen, ambos de 18 a 23.
La propuesta también llegará a distintos puntos de la provincia. En Villa La Angostura, las mamografías se realizarán en el hospital local, de 18 a 21; en Centenario, en el Hospital local, de 18 a 23; y en Añelo, en el hospital local, también de 18 a 23. En Zapala, los estudios podrán realizarse en el Hospital local, de 18 a 20; en Cutral Co, en el Servicio de Imágenes del hospital local, de 17 a 23; y en Junín de los Andes, en el Centro Médico San José, de 9 a 19.
La Noche de las Mamos se realiza cada 24 del mes con el objetivo de facilitar el acceso a un estudio fundamental para la detección temprana del cáncer de mama. Durante la segunda edición, realizada en junio, se concretaron 206 mamografías en distintos puntos de la provincia.