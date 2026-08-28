Toma en el oeste de Neuquén: tres imputados y una investigación que apunta a la organización por redes

El fiscal del caso Juan Narvaez formuló cargos contra tres personas acusadas por ingresar y ocupar de manera clandestina un predio privado perteneciente a una asociación civil, ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Neuquén.

Según la acusación, el 18 de agosto de 2026, minutos antes de las 21.30, J.L.V., A.D.R. y E.A.A. ingresaron junto a otras personas al predio ubicado sobre calle Pedro Genco al 6500, entre El Búho y Rodolfo Fogwill. El fiscal del caso sostuvo que aprovecharon que el lugar estaba deshabitado y la oscuridad de la noche para ingresar con el objetivo de instalar un asentamiento.

Una vez dentro, comenzaron a montar carpas y casillas, encendieron fogatas y permanecieron en el lugar durante la noche. Al día siguiente y por orden fiscal, personal de la Comisaría 12 los intimó a retirarse voluntariamente en un plazo de 30 minutos. Sin embargo, explicó Narvaez, los tres imputados y el resto de las personas que permanecían en el predio se negaron a hacerlo y continuaron allí hasta el 26 de agosto.

La investigación determinó que en el lugar llegaron a permanecer alrededor de 150 personas. El representante del Ministerio Público Fiscal también sostuvo que la ocupación fue organizada previamente mediante grupos de WhatsApp y redes sociales. Además, indicó que J.L.V., A.D.R. y E.A.A. figuraban como administradores de uno de esos grupos.

Los tres imputados y el resto de las personas permanecieron ocupando el predio hasta el miércoles 26 de agosto.

Como parte de la investigación se realizaron allanamientos en los domicilios de los tres imputados y se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. El fiscal del caso explicó que resta realizar pericias informáticas para analizar esa información e individualizar a otras personas que pudieron haber participado de la organización de la ocupación. También investiga una posible instigación a otras personas para cometer el delito.

Narvaez atribuyó a los tres el delito de usurpación por despojo, en calidad de coautores (artículos 181, inciso 1°, y 45 del Código Penal). La querella particular, en representación de la Asociación Civil Patagonia Rugby Club adhirió a la imputación.

El juez Marco Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos y abrió la investigación preliminar preparatoria por un plazo de cuatro meses.

La Fiscalía debe avanzar ahora con entrevistas a las personas que participaron de la toma y también investiga una posible instigación.

Medidas de coerción

Para resguardar la investigación, el fiscal Narvaez pidió que J.L.V. se presente cada 15 días ante el Ministerio Público Fiscal y que A.D.R. y E.A.A. lo hagan el primer día hábil de cada mes. Además, solicitó para los tres la prohibición de acercarse a menos de 100 metros del predio y de mantener contacto con las personas que participaron de la ocupación, por un plazo de cinco meses.

Narvaez fundamentó las medidas en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Señaló que los tres mostraron reticencia frente a las órdenes de retirarse del predio y que figuraban como administradores de un grupo de WhatsApp utilizado para coordinar la ocupación. La Fiscalía debe avanzar ahora con entrevistas a las personas que participaron de la toma y también investiga una posible instigación.

La defensa aceptó las presentaciones y la prohibición de acercamiento, pero cuestionó la prohibición de contacto por la falta de individualización de las personas alcanzadas y pidió que las medidas duraran cuatro meses.

El juez Marco Lupica Cristo hizo lugar parcialmente al pedido fiscal: fijó presentaciones quincenales para J.L.V. y mensuales para A.D.R. y E.A.A., mantuvo las medidas por cinco meses y estableció la prohibición de acercarse a menos de 100 metros del predio. Rechazó la prohibición de contacto por considerarla imprecisa y ordenó la inmediata libertad de los tres.