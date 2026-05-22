La causa por la usurpación y apropiación de los departamentos de la Cooperativa de Vivienda del Periodista, conocida como la Torre de Periodistas de Neuquén, fue elevada a juicio oral y público. El expediente ingresó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal luego de que el juez Gustavo Villanueva clausurara la etapa de instrucción.

Los imputados son Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, exintegrantes de Inteligencia del Ejército, procesados como partícipes necesarios de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en concurso real y conexos a delitos de lesa humanidad.

Se trata de un caso inédito dentro de las nueve causas que conforman el expediente Reinhold (más conocido como "La Escuelita"), ya que por primera vez en la región se juzgará el componente patrimonial del terrorismo de Estado.

La investigación reconstruyó cómo el 24 de marzo de 1976, tras el golpe cívico militar, el Ejército allanó ilegalmente la cooperativa de trabajadores de prensa cuando el edificio —el primero en altura de Neuquén capital, ubicado en Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos— se encontraba en la etapa final de construcción. La entrega de los departamentos estaba prevista para el 7 de junio, Día del Periodista, pero nunca se concretó.

Tras la intervención militar, la sede de la cooperativa fue trasladada al Comando de la Sexta Brigada y varios asociados fueron catalogados como “subversivos”. El presidente de la entidad debió exiliarse en Francia, mientras adjudicatarios que tenían las cuotas al día fueron desapoderados de sus viviendas en medio de secuestros, detenciones ilegales y torturas que se multiplicaban en la región.

La investigación reconstruyó cómo el 24 de marzo de 1976, tras el golpe cívico militar, el Ejército allanó ilegalmente la cooperativa de trabajadores de prensa cuando el edificio —el primero en altura de Neuquén capital, ubicado en Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos— se encontraba en la etapa final de construcción. La entrega de los departamentos estaba prevista para el 7 de junio, Día del Periodista, pero nunca se concretó.

Según la causa, la maniobra de despojo afectó a 23 de los 86 departamentos del edificio y se desarrolló en simultáneo con las primeras detenciones ilegales registradas en Neuquén desde el inicio de la dictadura.

La investigación también determinó que algunos de los departamentos apropiados fueron utilizados para alojar grupos de tareas que actuaban en operativos clandestinos y como depósitos de armamento. En las maniobras fraudulentas intervino además el entonces Banco Hipotecario Nacional.

En 1977 las autoridades militares inauguraron formalmente la torre y, un año después, integrantes del Ejército, Policía Federal y Gendarmería comenzaron a ocupar los departamentos. El Ejército se adjudicó 15 departamentos, la Gendarmería tres y la Policía Federal dos. Además, vendieron dos terrenos pertenecientes a la cooperativa: uno donde debía funcionar un Centro Cultural Comunitario y otro destinado a cocheras. Ningún socio original recibió compensación.

San Martín y Di Pasquale serán los únicos imputados que enfrentarán el juicio oral, ya que otros involucrados fallecieron o fueron declarados incapaces de afrontar el proceso judicial. La defensa no se opuso a la elevación a juicio y solicitó que ambos sean juzgados por un tribunal colegiado.

Crímenes que no prescriben

El juez Villanueva consideró que los delitos son imprescriptibles por su carácter de lesa humanidad. La apropiación de la Torre de Periodistas fue parte del plan sistemático de represión ideológica de la dictadura, y se enmarca en las múltiples causas que ya condenaron a ambos imputados.

San Martín suma seis condenas previas por delitos de lesa humanidad, incluida prisión perpetua en la causa “Taffarel”. Di Pasquale acumula ocho condenas, también con perpetua en varias de ellas, y actualmente está detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo. San Martín, en cambio, cumple prisión domiciliaria.

Otros implicados en la causa, como Luis Farías Barrera y Jorge Molina Ezcurra, fallecieron antes del avance judicial, mientras que Oscar Reinhold, jefe de Inteligencia de la VI Brigada, fue apartado por incapacidad.