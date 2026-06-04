El diputado nacional Aníbal Tortoriello, referente de La Libertad Avanza en Río Negro, ratificó su alineamiento con el presidente Javier Milei y revalidó que, de mantenerse las condiciones actuales, buscará representar al espacio libertario en la carrera por la gobernación.

Tortoriello recordó que su incorporación al bloque libertario en el Congreso fue parte de una estrategia nacional y destacó que su rol parlamentario está directamente vinculado con la defensa de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. En ese sentido, subrayó que su eventual candidatura provincial se incluye en la necesidad de consolidar un proyecto político que trascienda las fronteras legislativas y se traduzca en gestión territorial.

“Hoy integro La Libertad Avanza en el Congreso. Fui invitado a participar de las listas del partido el año pasado y acepté porque vengo apoyando las políticas del presidente Milei. Como están dadas las cosas, si así se define dentro de La Libertad Avanza, voy a ser el candidato por este partido. Estamos trabajando para un proyecto provincial”, sostuvo

El diputado también se refirió a las versiones sobre posibles acuerdos políticos con otros sectores de la oposición para enfrentar al oficialismo provincial. Desmintió categóricamente la existencia de un frente político en construcción y cuestionó lo que calificó como “operaciones y noticias falsas” difundidas en las últimas semanas. “No hay ningún acuerdo ni conversaciones en ese sentido. Son rumores que buscan instalar confusión en la ciudadanía”, afirmó en el portal Ahora Comarca.

Por otra parte, relativizó la posibilidad de una disputa interna dentro de La Libertad Avanza ante las aspiraciones de otros dirigentes, entre ellos el senador nacional Enzo Fullone. Consideró que es natural que existan varios postulantes dentro de una fuerza política y afirmó que las definiciones deberán surgir mediante el diálogo y el consenso. “Las internas son parte de la vida democrática de los partidos. Lo importante es que las decisiones se tomen con transparencia y respeto”, señaló.