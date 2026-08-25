La construcción de la rotonda en la intersección de Illia y Perón, en Cipolletti, avanza con nuevas tareas programadas para esta semana, en el contexto del Plan de Mejoramiento y Seguridad Vial que impulsa el municipio para reordenar la circulación y mejorar la transitabilidad. La obra fue adjudicada a la empresa Riveiro mediante la Licitación Pública N.º 09/26, inició a mediados de agosto y tendrá un plazo de ejecución de 210 días corridos.

La Secretaría de Obras Públicas detalló la agenda de trabajos que se ejecutan en distintos frentes de la obra. Entre las principales acciones figuran el llenado de platea y cabezales en el sector norte y sur del canal de riego, con relleno entre caños en los últimos 18 metros. También se realizan saneamientos y rellenos en la rama este de la rotonda, incluyendo la tapada de caños en la parte superior del canal y el relleno lateral.

En paralelo, se avanza con la preparación de subrasante en el sector este y la colocación de base granular en el área del canal de riego. Estas tareas son fundamentales para garantizar la estabilidad de la futura carpeta asfáltica y asegurar condiciones de seguridad vial en el nodo de acceso.

La obra busca aportar mayor seguridad para vecinos, peatones y ciclistas, además de mejoras sustanciales en la infraestructura urbana. El municipio destacó que la intervención permitirá reducir riesgos de accidentes y agilizar la circulación en uno de los ingresos más transitados de la ciudad.

El municipio pidió máxima precaución

Desvíos del tránsito

Los desvíos de circulación continúan vigentes en las calles Domingo Savio y Mosconi, habilitadas como vías alternativas para quienes transiten desde J.D. Perón hacia Illia Este y desde Illia Este hacia Illia Oeste. Estas arterias fueron acondicionadas previamente para garantizar la conectividad vial durante la ejecución de los trabajos y permitir que el tránsito se mantenga fluido en el sector.