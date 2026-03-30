La UFLO Universidad anunció que su Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico (AT) comenzará a dictarse en modalidad completamente virtual en la región Patagonia, una propuesta que busca ampliar el acceso a la formación profesional en salud mental en todo el país.

El nuevo formato permitirá que estudiantes de distintas localidades puedan cursar la carrera sin necesidad de mudarse o trasladarse, facilitando el acceso a la educación superior desde su lugar de residencia. La iniciativa apunta especialmente a llegar a comunidades que no cuentan con oferta académica específica en esta disciplina.

“La modalidad virtual permite que estudiantes de distintas provincias puedan formarse sin tener que viajar o cambiar de ciudad. Esto amplía las oportunidades de acceso a la universidad y hace posible estudiar Acompañamiento Terapéutico desde el propio territorio”, explicó Yanela Duimich, directora de la carrera.

La propuesta pedagógica combina clases en vivo con espacios de intercambio permanente, foros de discusión y seguimiento docente, con el objetivo de sostener una dinámica de aprendizaje cercana entre estudiantes y profesores. Según detallaron desde la institución, el enfoque prioriza el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento.

Uno de los ejes centrales de la carrera es la organización territorial de las prácticas profesionales. Los estudiantes podrán realizarlas en instituciones de salud de sus propias localidades, tanto del ámbito público como privado, lo que permite una formación en contextos reales de intervención y vinculada a las necesidades de cada comunidad.

Además, la modalidad virtual aporta mayor flexibilidad para quienes ya trabajan o tienen otras responsabilidades, permitiendo compatibilizar los tiempos de estudio con la vida laboral y personal.