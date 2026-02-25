Durante una recorrida por el sector Peumayen, el intendente Mariano Gaido detalló que ya se han regularizado más de 20 barrios que esperaron décadas por los servicios, el asfalto y el cordón cuneta.

En Cuenca XV los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses, pero el jefe comunal estimó que podrían concluir en cuatro. La intervención forma parte de un convenio con el gobierno provincial que supera los 1.500 millones de pesos. Contrastó la situación local con el escenario nacional: “Estamos viendo un país sin obras, mientras que, en la ciudad de Neuquén, junto a la provincia, llevamos adelante un plan de obras histórico”.

Gaido aseguró que el proceso de regularización está en su etapa final. Según precisó, restan cuatro sectores que serán intervenidos en los próximos meses: 2 de Mayo, 7 de Mayo, El Morro y Juvenil. Allí se completarán redes y servicios para garantizar condiciones básicas de urbanización.

“Estamos orgullosos porque este año vamos a poder darles esa noticia a más de dos mil familias que esperan desde hace años”, expresó. Y remarcó que el objetivo es que todos los barrios cuenten con la totalidad de los servicios esenciales, en articulación con la provincia.

Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), explicó que los trabajos comenzaron a ejecutarse en el sector Peumayén, del barrio Cuenca XV, sobre la calle Crucero General Belgrano.

En esta primera etapa iniciaron con la red de desagües cloacales: más de cinco mil metros de cañería y más de sesenta cámaras de registro en las intersecciones. Además, se realizarán las conexiones domiciliarias para que en un plazo de ciento ochenta días unas 410 familias puedan contar con el servicio.

Asimismo, adelantó que en abril iniciará la obra de cloaca en esos mismos sectores, completando así un plan integral.

Maximiliano Quintremil, presidente de la vecinal del barrio Cuenca XV, expresó su satisfacción por el avance de los trabajos: “Es una obra que esperamos desde hace 20 años. Hoy los vecinos están súper contentos. Es un compromiso del intendente Mariano Gaido que se está cumpliendo”.

“Estábamos viviendo en un foco de infección por el tema de las aguas servidas que salen a las calles, y hoy le podemos decir al vecino que va a vivir dignamente”, mencionó.