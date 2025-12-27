La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) cerró el ciclo 2025 con un récord histórico de egresados, alcanzando la cifra más alta de la última década. A lo largo del año se entregaron 1.273 diplomas correspondientes a carreras de grado, posgrado y pregrado, consolidando el crecimiento sostenido de la institución en la formación de profesionales.

Según los registros de la Secretaría Académica, el total se compone de 829 títulos de grado, 122 de posgrado y 322 de pregrado, contabilizados en los tres turnos de actos de colación realizados durante el año en las distintas sedes de la universidad.

Hasta ahora, el mayor número de egresos se había registrado en 2019, con 1.131 diplomas entregados, una marca que fue ampliamente superada en este 2025.

Medicina y Enfermería, al frente de los nuevos profesionales

En el detalle por carreras, Medicina encabezó el listado con 140 egresados y egresadas, seguida muy de cerca por la Licenciatura en Enfermería, con 136 nuevos y nuevas profesionales. Ambos campos reflejan la fuerte impronta de la UNCo en la formación de recursos humanos clave para el sistema de salud regional.

Completan los primeros cinco puestos del ranking de carreras: Psicología, con 55 egresados; Profesorado en Nivel Inicial, con 51; Contador Público Nacional, con 37.

Las facultades con mayor cantidad de egresos

En cuanto a la distribución por unidades académicas, las cinco que registraron mayor número de diplomas entregados durante el año fueron: Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología 152; Complejo Universitario Zona Atlántica y Sur 150; Facultad de Ciencias Médicas 145; Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud 136 y Facultad de Ingeniería 122.

Estos números reflejan la diversidad territorial y académica de la UNCo, con una fuerte presencia en distintas localidades de Neuquén y Río Negro.

El récord alcanzado en 2025 reafirma el rol de la universidad pública en la región patagónica y su capacidad para formar profesionales en áreas estratégicas como la salud, la educación, la ingeniería y las ciencias sociales.

Con más de mil nuevos egresados y egresadas en un solo año, la UNCo consolida su lugar como una de las principales casas de estudio del sur argentino y cierra el año con un balance académico histórico