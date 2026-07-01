La Casa Leticia será escenario este viernes de la 15ª edición del Frutazo, una propuesta que reúne a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), productores regionales y la comunidad en una jornada abierta de intercambio, memoria y participación. La actividad se desarrollará de 14 a 18 en el espacio ubicado en Villegas 775, en Cipolletti, con entrada libre y gratuita.

La edición de este año se realizará en el marco de los 49 años de la desaparición forzada de Leticia Veraldi, por lo que la jornada también tendrá un fuerte componente conmemorativo. Desde la organización señalaron que el encuentro busca reafirmar el compromiso de la universidad pública con la construcción de la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos, transformando el espacio en un lugar de homenaje y reflexión.

El Frutazo forma parte del Proyecto de Extensión Universitaria El Camino de Leticia, aprobado por el Consejo Superior de la UNCo mediante la Ordenanza N.º 1175/26. La iniciativa promueve la articulación entre memoria, patrimonio, educación y participación comunitaria, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la universidad y el territorio a través de actividades abiertas a la comunidad.

Durante la jornada participarán productores y emprendedores locales, quienes ofrecerán y comercializarán sus elaboraciones junto a los residentes de Casa Leticia, que desarrollan allí tareas vinculadas con la construcción comunitaria del sitio de memoria.

Además, estudiantes de la carrera de Guía Universitario de Turismo brindarán visitas guiadas gratuitas para acercar a los asistentes la historia de la casa, la vida de Leticia Veraldi y el proceso de resignificación patrimonial que se impulsa en ese espacio.

La jornada incluirá una feria, visitas guiadas y actividades en el marco de los 49 años de la desaparición de Leticia Veraldi.

Con quince ediciones realizadas, el Frutazo se consolidó como una propuesta que combina la promoción de la producción regional con la extensión universitaria y el trabajo por la memoria. La iniciativa busca fortalecer los lazos entre la comunidad y la Universidad Nacional del Comahue, poniendo en valor el conocimiento, la participación ciudadana y la construcción colectiva de la historia.