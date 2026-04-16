La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (D) de la Legislatura de Neuquén reanudó el tratamiento del proyecto de ley para crear la Universidad Provincial de las Artes y la Cultura (UPAC), iniciativa impulsada por el Ejecutivo que propone la conformación de una nueva institución de educación superior orientada a la formación artística en la Provincia.

Para ello, el cuerpo que preside la diputada Mercedes Tulián (bloque PRO-NCN) recibió al músico Naldo Labrín –impulsor de la propuesta-; a la concejala de Neuquén, Laura Pérez Lavip, y a la música Mara Diniello, quienes brindaron aportes sobre la propuesta académica y el alcance institucional de la futura universidad.

Al respecto, Labrín hizo eje en el valor estratégico de la iniciativa al afirmar que la universidad es “una posibilidad de crecimiento en nuestra provincia” y remarcó que busca completar el trayecto formativo en artes con el nivel de licenciatura, hoy inexistente en el ámbito provincial.

Explicó que la propuesta apunta a consolidar la formación artística integral y subrayó el impacto del arte en la formación de las personas al sostener que “brinda herramientas que mejoran la condición humana”.

A su turno, Pérez Lavip precisó que la UPAC se proyecta como la primera universidad provincial en la actualidad, con un enfoque “situado”, orientado a las identidades culturales de Neuquén y la Patagonia. Agregó que contempla las tres funciones centrales del sistema universitario: formación académica, investigación y extensión.

Detalló que la universidad será una persona jurídica pública, con autonomía académica y autarquía financiera, integrada al sistema universitario nacional y con una organización descentralizada y regionalizada. Indicó que la sede central funcionará en Neuquén capital aunque también se articulará con municipios y espacios educativos locales, combinando instancias presenciales con herramientas virtuales para ampliar el acceso en toda la Provincia.

Durante el intercambio con legisladores, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) planteó dudas vinculadas al financiamiento, la matrícula proyectada, la integración con instituciones existentes -como escuelas de música y arte-, y la localización de la sede.

A su turno, la diputada Julieta Ocampo (FIT-U) consultó sobre la autosustentabilidad económica y la gratuidad de la oferta académica.

Al respecto, Pérez Lavip remarcó que la universidad será pública y gratuita, y que, en su etapa inicial, contará con financiamiento provincial. A la vez, indicó que la iniciativa no compite con las instituciones actuales, sino que busca complementarlas. “Una persona que sale de la escuela de música o de bellas artes le falta aún el último paso, el paso universitario”, explicó.

El proyecto prevé una oferta académica de pregrado y grado -con proyección a posgrado-, en un esquema que apunta a integrar formación, producción y circulación cultural.

