La Legislatura de Neuquén cerró el año 2025 con un balance altamente positivo en términos de producción normativa. Durante el período legislativo, la Cámara de Diputados sancionó 422 iniciativas, entre ellas 62 leyes, una cifra que ubica al año entre los más fructíferos de la última década y por encima del promedio de los últimos cinco períodos.

El trabajo parlamentario se desarrolló a lo largo de 34 sesiones —28 ordinarias, una preparatoria y cinco especiales— y permitió avanzar en un amplio abanico de políticas públicas que atravesaron desde la transparencia institucional y la seguridad hasta la economía, la infraestructura, la educación, la salud y los derechos laborales.

Más leyes que el promedio de los últimos años

De las 62 leyes sancionadas, 29 fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, 26 por legisladores y legisladoras, tres por el Poder Judicial, una correspondió al presupuesto del Poder Legislativo y tres surgieron de iniciativas ciudadanas, presentadas por el gremio ATEN, ANEL y una profesional médica de la provincia.

En términos comparativos, la producción legislativa del 2025 se ubicó por encima de la media del período 2020-2024, que promedió 53 leyes por año. En ese marco, el desempeño de este año solo fue superado por 2024, cuando se sancionaron 74 normas.

Transparencia y ética pública

Uno de los ejes más destacados del año fue el fortalecimiento institucional. En ese sentido, se sancionó la ley de Ficha Limpia (3498), que impide el acceso a cargos públicos a personas con condenas firmes, y se establecieron exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado (3531) como mecanismo de control y prevención.

Justicia y seguridad: reformas de fondo

El área de justicia y seguridad concentró reformas estructurales de alto impacto. Entre ellas, se incorporó la reiterancia delictiva como causal de prisión preventiva (3514), se creó el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana (3515) y se sancionó una nueva ley orgánica de la Policía (3516).

Además, se aprobaron normas para fortalecer la lucha contra el narcomenudeo (3517), avanzar en la regionalización del Poder Judicial (3544) y modernizar el sistema judicial con la sanción del nuevo Código Procesal Civil y Comercial (3551).

Economía, empleo y vivienda

Las políticas económicas y productivas tuvieron un rol central en la agenda legislativa. Se sancionaron los programas Emplea Neuquén (3488) e Invierta Neuquén (3502), orientados a promover el empleo y atraer inversiones, y se creó el Fondo Neuquino para la Vivienda (3505).

También se aprobaron la actualización del Código Fiscal (3541), una reforma impositiva (3542), líneas de crédito para obras públicas y los presupuestos 2026 de los tres poderes del Estado.

Infraestructura, turismo y Vaca Muerta

En materia de infraestructura y conectividad, se sancionaron leyes clave como la regulación de radares en rutas provinciales (3518) y el aval al by pass de Añelo (3537), obra estratégica para el desarrollo vial en la zona de Vaca Muerta.

El turismo fue reconocido como actividad económica estratégica (3525), Junín de los Andes fue declarada Capital Provincial del Turismo Religioso (3533) y se jerarquizaron las rutas provinciales 23 y 43 como rutas escénicas.

Educación, ambiente y políticas sociales

El eje educativo incluyó la creación del Día Provincial de la Identidad Neuquina (3495), el programa Ver para Aprender (3509), la regulación del uso de celulares en las escuelas (3520) y un plan de protección integral para trabajadores de la educación (3522).

En energía y ambiente, se avanzó con el Plan Provincial de Edificios Públicos Sostenibles (3528) y la creación del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (3555).

Las políticas de salud y desarrollo humano incorporaron leyes vinculadas a discapacidad, salud materna, VIH, violencia de género y concientización, entre ellas la Semana Azul, dedicada a visibilizar el trastorno del espectro autista.

Durante el año, la Legislatura también aprobó la modificación de nueve convenios colectivos de trabajo en distintos organismos provinciales, con el objetivo de actualizar marcos laborales.

Además, prestó acuerdo para la designación de 14 funcionarios judiciales y avaló el nombramiento de Sebastián Pistagnesi como Contador General de la Provincia.

Reforma procesal civil: un hito histórico

El 2025 estuvo marcado por la sanción del nuevo Código Procesal Civil Adversarial (ley 3551), que posicionó a Neuquén como la primera provincia del país en adoptar este sistema en el fuero civil y comercial.

La reforma fue fruto de un proceso participativo y federal, con una comisión especial integrada por los tres poderes del Estado y la colaboración de colegios profesionales, universidades y especialistas, entre ellos el jurista Gustavo Calvinho. El nuevo esquema apunta a una justicia más ágil, accesible y eficiente.