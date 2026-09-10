La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Río Negro rechazó la iniciativa del gobernador Alberto Weretilneck de habilitar la libre elección de obra social para los estatales y planteó que el gremio está en condiciones de asumir la administración de la obras social provincial IPROSS.

La conducción encabezada por Juan Carlos Scalesi afirmó que “el IPROSS nació bajo un principio fundamental, la solidaridad entre los trabajadores. Ese espíritu no puede perderse ni quedar atrapado en una administración que desde hace tiempo no brinda las respuestas que sus afiliados necesitan”.

El gremio advirtió que, si quienes hoy conducen la obra social no garantizan su funcionamiento, “deberán reconocer su incompetencia, dar un paso al costado y abrir una nueva etapa”. En ese sentido, remarcaron que cuentan con la capacidad técnica, administrativa y organizativa para hacerlo: “Nadie conoce mejor las necesidades del IPROSS que quienes lo sostenemos todos los meses con nuestro aporte”.

UPCN convocó además a otras organizaciones sindicales estatales a sumarse al desafío de defender la obra social: “En tiempos de crisis, los trabajadores no salimos adelante divididos ni de manera individual, salimos adelante organizados, unidos y defendiendo colectivamente lo que nos pertenece”.

La postura gremial marca un contrapunto con el proyecto oficial presentado en la Legislatura, que busca habilitar la libre elección de obra social. El debate se anticipa con posiciones enfrentadas entre el Gobierno y los sindicatos, que ahora no solo rechazan la iniciativa sino que también proponen una alternativa de gestión sindical.