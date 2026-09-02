Una fábrica que empieza a producir en la comarca

La actividad vinculada a Vaca Muerta sigue generando nuevas inversiones dentro de Neuquén. En Plaza Huincul, la empresa Plastiferro está finalizando la instalación de una megaplanta destinada a la fabricación de caños y flexibles para la industria del petróleo y el gas.

La producción de tubos y flexibles comenzó en marzo de este año y la planta será presentada oficialmente el próximo 8 de septiembre, en el Parque Industrial de Plaza Huincul.

La empresa ya cuenta con 100 trabajadores y proyecta ampliar su dotación para las tareas en el campo. Además, existe la posibilidad de incorporar una segunda línea de producción, lo que permitiría continuar ampliando la actividad.

Parte del personal que participó de la construcción de la planta también está siendo capacitado para continuar vinculado con la empresa.

Figueroa destacó que la fábrica permitirá agregar valor a Vaca Muerta. Foto: Archivo

El valor que queda en Neuquén

La instalación de esta fábrica se vincula directamente con uno de los objetivos que el gobernador Rolando Figueroa viene planteando para el desarrollo de Vaca Muerta: avanzar desde la producción de hidrocarburos hacia nuevas etapas industriales dentro de la provincia.

En una entrevista realizada en julio, Figueroa explicó que el concepto de agregar valor ya comienza desde la propia producción hidrocarburífera.

“Cuando hablamos de producir gas y petróleo en Neuquén, hablamos de industria. Estamos industrializando el gas y el petróleo desde el mismo momento en que los extraemos”, expresó.

Pero el gobernador también destacó que la provincia está avanzando hacia una segunda etapa, vinculada con la separación de gases y la producción de GNL.

En ese contexto, mencionó específicamente la llegada de una fábrica de caños flexibles a la comarca petrolera:

“En agosto también inauguraremos una fábrica de caños flexibles que va a revolucionar la industria del gas y el petróleo. Ahí también estamos agregando valor”, había adelantado Figueroa.

La planta comenzó a producir tubos y flexibles en marzo. Foto: Gentileza

Una comarca que vuelve a mirar a la industria

El movimiento industrial proyectado para Plaza Huincul y Cutral Co se complementa con otros grandes proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

Figueroa anticipó que, a 14 kilómetros de Cutral Co y Plaza Huincul, se instalará una planta separadora de gases con una inversión de 7.000 millones de dólares. Solo su construcción demandará unos 5.000 puestos de trabajo y está previsto que comience el año próximo.

Además, señaló que para la producción de GNL y el funcionamiento de esa planta se prevé una inversión cercana a los 25.000 millones de dólares.

El gobernador ubicó estos proyectos dentro de una transformación más amplia de la zona:

“Todo eso va a significar el renacer de la comarca petrolera en un plazo de dos a tres años. Ahí es donde estamos agregando valor”, destacó.

Plaza Huincul suma una nueva industria vinculada al petróleo y el gas. Foto: Gentileza

El desafío: producir más y hacerlo en Neuquén

La nueva planta de Plaza Huincul suma capacidad para fabricar dentro de la provincia insumos destinados a una actividad que tiene a Vaca Muerta como uno de sus principales motores.

Para Figueroa, el crecimiento industrial debe estar acompañado por proyectos capaces de competir y sostenerse en el tiempo.

“Por eso tenemos que empezar a incorporar valor en Neuquén, pero siempre en actividades que sean competitivas”, aclaró.

La llegada de Plastiferro se suma así a una etapa en la que la producción hidrocarburífera comienza a impulsar nuevas actividades alrededor de los pozos, con más infraestructura industrial, capacitación y posibilidades de empleo local.