Una ciudad con frentes de obra en distintos puntos

La Municipalidad de Neuquén comenzó la semana con una agenda que combina grandes obras de infraestructura, mejoras en los barrios, programas deportivos y operativos de servicios. Durante la reunión de gabinete encabezada por el intendente Mariano Gaido, cada área repasó las principales acciones previstas para los próximos días, con intervenciones distribuidas en distintos sectores de la capital.

"Tenemos una semana tremenda", resumió Gaido al iniciar el encuentro.

Uno de los ejes seguirá siendo la transformación de la avenida Mosconi. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, confirmó que esta semana continuarán los trabajos sobre ese corredor, mientras que la próxima comenzará la colocación de carpeta asfáltica en un nuevo tramo.

El puente elevado ya empieza a verse

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó el avance del viaducto que se construye en el acceso por los puentes carreteros.

"Ya se empieza a ver los cruces por debajo y se empieza a ver el futuro puente elevado", afirmó, al describir la evolución de una de las obras más importantes que actualmente se ejecutan en la ciudad.

En paralelo, Nicola confirmó que también continúan las intervenciones en Rincón del Río, el Paseo Costero, Valentina Sur y el Círculo Policial. Además, este martes se abrirá la licitación para nuevas obras en Villa Ceferino, mientras que ya se puso en marcha el proceso licitatorio para Islas Malvinas.

Más espacios públicos y actividades para las familias

La agenda municipal también incluye nuevos espacios recreativos. La coordinadora de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Noelia Rueda Cáceres, informó que comenzó la instalación del sexto parque temático de la ciudad, mientras se ejecutan trabajos simultáneos en Belgrano, Altos del Limay y San Lorenzo Sur y Norte.

Además, durante esta semana se realiza un encuentro de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir para unificar criterios de trabajo y mejorar la atención al público.

Por otra parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, anunció la apertura de las inscripciones para las colonias de vacaciones y actividades deportivas gratuitas destinadas a chicos de seis a 18 años, disponibles en los distintos centros deportivos municipales.

Servicios que llegan a más barrios

Marzo Zapata, del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat informó que finalizaron e inauguraron la obra de cloacas en Peumayén y que esta semana podría abrirse la licitación para la red de gas del barrio 7 de Mayo, además de avanzar con un nuevo loteo.

En materia de servicios urbanos, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, detalló que el operativo puerta a puerta transita su última semana en Terrazas de Neuquén mientras comenzó un nuevo despliegue en Canal V. También anticipó que desde el miércoles iniciarán las notificaciones para un operativo especial en Río Grande.

Turismo, participación y beneficios para los vecinos

Las vacaciones de invierno también empiezan a ocupar un lugar importante en la agenda. El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, informó que desde este jueves comenzará la programación especial de actividades, que podrá consultarse en la página oficial del municipio.

A su vez, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, recordó que continúa abierta la votación para elegir el nombre definitivo de la Gran Avenida, proceso que puede realizarse de manera online durante todo el mes.

En el plano económico, el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, anunció que durante esta semana estará disponible en el sitio web municipal la emisión de cupones para quienes quieran pagar el semestre por adelantado. El beneficio estará vigente hasta el 29 de julio e incluye descuentos de hasta el 25%.

Una agenda que se renueva cada semana

La reunión de gabinete volvió a mostrar una planificación distribuida entre obras, infraestructura, mantenimiento urbano, deporte, recreación y servicios. Mientras algunas intervenciones ya entran en etapas decisivas, otras comienzan a tomar forma con nuevas licitaciones y proyectos que seguirán ampliando la agenda de la ciudad durante las próximas semanas.