Luego de recorrer 31 barrios, el operativo puerta a puerta de limpieza urbana trabaja de manera simultánea en Canal V y Alta Barda, donde retira en conjunto un promedio de 55 toneladas diarias de residuos, que son trasladados al Complejo Ambiental Neuquén.

En Canal V, ubicado en el oeste de la capital, se recolectan alrededor de 45 toneladas por día, mientras que en Alta Barda, emplazado al norte, el volumen supera las 10 toneladas diarias.

“Es un excelente dato porque demuestra que los vecinos guardan estos residuos durante el año a la espera del operativo y evitan arrojarlos en espacios públicos o generar microbasurales en la ciudad”, destacó el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

El programa transita su undécimo año consecutivo y alcanza progresivamente a todos los barrios de la capital. Está destinado a la recolección de residuos voluminosos y secos, como heladeras en desuso, muebles, termotanques, restos de poda y escombros de pequeñas obras.

En Canal V, el operativo atraviesa su tercera y última semana de trabajo y finalizará este sábado. Debido a la extensión y cantidad de habitantes del barrio, el sector fue organizado en tres zonas para agilizar las tareas del personal y de la maquinaria municipal.

Haspert resaltó la participación de los vecinos y recordó que los residuos deben sacarse únicamente en las fechas informadas.

En Alta Barda, en tanto, también se registró una buena participación de los vecinos. “Hay muy buena respuesta y las máquinas permanecerán trabajando en el barrio hasta el sábado”, señaló Haspert.

El funcionario recordó que los residuos deben ser retirados a la vía pública únicamente en las fechas indicadas en las notificaciones distribuidas previamente por la Municipalidad. Advirtió, además, que quienes los saquen fuera de los plazos establecidos podrán ser sancionados con multas.



“El operativo puerta a puerta funciona durante todo el año: finaliza en diciembre y el 5 de enero ya vuelve a ponerse en marcha”, concluyó Haspert.