El operativo municipal "puerta a puerta" recolectó durante 2025 un total de 20.000 toneladas de residuos voluminosos en distintos sectores de la ciudad de Neuquén. La cifra equivale a 20 millones de kilos dispuestos en el Centro Ambiental y puede graficarse como unas 9.800 camionetas doble cabina 4x4 completamente cargadas. El dispositivo se consolidó como una de las herramientas centrales de la política de limpieza urbana.

El programa recorre de manera planificada los barrios y permite a los vecinos disponer correctamente residuos que no son retirados por el servicio habitual, como restos de poda, muebles en desuso, electrodomésticos fuera de funcionamiento y chatarra. Durante la semana de Navidad, los últimos recorridos se realizaron en el Distrito 7, con un balance positivo marcado por la reducción de residuos en la vía pública y la erradicación progresiva de microbasurales.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, destacó que el éxito del operativo se evidencia al comparar los volúmenes actuales con los de años anteriores. Señaló que en 2015 se retiraban entre 200 y 300 toneladas diarias, mientras que en la actualidad el promedio es de 70 toneladas por día, con picos de hasta 100 en zonas de alta densidad poblacional. A lo largo del año, el Puerta a Puerta alcanzó 49 barrios y 18 sectores, con un cronograma sostenido de lunes a sábado.

“Comparando el 2025 con el 2015, que fue cuando iniciamos este gran operativo, la cantidad de toneladas han bajado. Eso hace a un operativo exitoso”, señaló el funcionario.

Según explicó el funcionario, la constancia del servicio y la previsibilidad del calendario anual permitieron modificar hábitos de disposición de residuos entre los vecinos. En ese sentido, subrayó que cada vez es menor la cantidad de desechos voluminosos abandonados en la vía pública y que muchos residentes respetan los períodos habilitados para la poda, evitando arrojar restos en ríos, bardas o espacios naturales.

“La constancia nos fue mostrando que al vecino se le puede romper una heladera, cambiar un sillón o podar un árbol, y esa cantidad de residuos que encontramos afuera de cada domicilio cada vez es menor o directamente ya no tiene que sacar”, explicó

De cara al futuro, Haspert confirmó que el intendente Mariano Gaido garantizará la continuidad del operativo durante todo 2026, como parte de una batería de servicios de higiene acordes al crecimiento de la ciudad.

El balance anual refleja un cambio estructural en la gestión de residuos voluminosos en Neuquén, con mayor conciencia vecinal, planificación sostenida y un impacto directo en el cuidado ambiental y la calidad de vida urbana.