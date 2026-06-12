La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de la Facultad de Ciencias Médicas (FaCiMed), impulsa el seminario "De Vesalio al pizarrón", una iniciativa educativa que combina arte y ciencia para enseñar anatomía a estudiantes de Medicina.

La propuesta fue desarrollada por ayudantes y estudiantes de la cátedra de Anatomía y contó con la coordinación del médico Pablo Serpa, docente responsable de la materia. Además, tuvo la participación especial del escultor y pintor mexicano Álvaro Coria, radicado en la Patagonia, quien aportó una mirada artística al estudio del cuerpo humano.

El seminario se realizó durante el ciclo académico 2026 y permitió que los futuros médicos aprendieran anatomía mediante el dibujo y la observación directa, recuperando una metodología histórica vinculada al médico renacentista Andreas Vesalio, considerado el padre de la anatomía moderna.

El arte como herramienta para comprender el cuerpo humano

La propuesta busca que los estudiantes desarrollen una comprensión más profunda de las estructuras anatómicas a través de la observación y la representación visual.

En lugar de limitarse a la memorización de conceptos, el seminario promueve una experiencia activa donde intervienen la mirada, la mano y el razonamiento científico.

Según explicaron desde la cátedra, el dibujo permite entrenar la capacidad de observación, una habilidad clave para la práctica médica futura.

Un proyecto impulsado por estudiantes de Medicina

La iniciativa fue diseñada y ejecutada por integrantes de la propia comunidad académica de FaCiMed.

Participaron:

Pedro Dimenza , autor principal del proyecto.

, autor principal del proyecto. Renata Fortunato , colaboradora del desarrollo del seminario.

, colaboradora del desarrollo del seminario. Juan Ramírez Díaz , colaborador del proyecto.

, colaborador del proyecto. Gustavo Carrillo Juárez, colaborador del proyecto.

La experiencia refleja una tendencia creciente dentro de las universidades: la incorporación de metodologías interdisciplinarias que vinculan las ciencias de la salud con otras áreas del conocimiento.

El legado de Andreas Vesalio sigue vigente cinco siglos después

El nombre del seminario no es casual. Andreas Vesalio (1514-1564) revolucionó el estudio de la anatomía al promover la observación directa del cuerpo humano en una época dominada por la repetición de textos clásicos.

Su obra marcó un antes y un después en la enseñanza médica y sentó las bases de la anatomía moderna.

Cinco siglos después, "De Vesalio al pizarrón" recupera ese espíritu: aprender observando, analizando y representando visualmente aquello que se estudia.

Una tendencia que gana espacio en la educación médica

Diversas universidades del mundo han comenzado a incorporar herramientas artísticas en carreras vinculadas a la salud.

La utilización del dibujo, la escultura y otras expresiones visuales busca mejorar la capacidad diagnóstica, la atención al detalle y la empatía de los futuros profesionales.

En ese contexto, la experiencia desarrollada en la UNCo se suma a una corriente internacional que propone una formación médica más integral y humanista.

El impacto en la formación de los futuros médicos

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo continúa explorando nuevas estrategias pedagógicas para fortalecer la formación profesional.

La experiencia demuestra que el arte puede transformarse en una herramienta complementaria para el aprendizaje científico y que la creatividad también tiene un lugar dentro de las aulas de Medicina.

Además, la iniciativa adquiere relevancia en una facultad que mantiene un crecimiento sostenido en estudiantes y graduados dentro de la región patagónica.