Viajar de Viedma a Bariloche en Tren Patagónico: cuánto cuesta el camarote y llevar el auto en el coche furgón

Más de 800 kilómetros separan a Viedma, la capital de la provincia de Río Negro, de la localidad cordillerana de San Carlos de Bariloche. Años tras año, miles de personas eligen hacer ese recorrido -en ambas direcciones- mediante el Tren Patagónico. Una opción distinta que ofrece la posibilidad de llevar vehículos en el coche furgón y descansar en camarotes.

La propuesta combina paisajes de estepa, comodidad a bordo y la posibilidad de llegar a la cordillera sin manejar durante casi 19 horas. Para quienes planean una escapada a Bariloche durante la primavera, ya se encuentran disponibles los pasajes para septiembre con nuevas tarifas y servicios adaptados a distintos presupuestos.

Un viaje diferente para descubrir la Patagonia: horarios y recorrido

El Tren Patagónico es uno de los servicios ferroviarios turísticos más emblemáticos de la Argentina. Une el Atlántico con la cordillera rionegrina atravesando pueblos históricos, parajes rurales y extensos paisajes característicos de la Patagonia.

La formación parte todos los viernes a las 17 desde Viedma y llega a San Carlos de Bariloche los sábados a las 12.10. El regreso se realiza los domingos a las 17 desde Bariloche.

Durante el recorrido realiza paradas en San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Comallo y Pilcaniyeu.

El camarote del Tren Patagónico ofrece la posibilidad de descansar mientras se recorren los 800 kilómetros que separan a Viedma de Bariloche - Foto: Noticias Argentinas

Cuánto cuesta viajar en camarote de Viedma a Bariloche

La categoría Camarote es la opción más buscada por quienes desean descansar cómodamente durante el trayecto. Cada compartimento está diseñado para dos pasajeros y cuenta con prestaciones similares a una pequeña habitación ferroviaria.

Incluye:

Dos camas tipo marinera.

Mesa convertible .

. Espacio para equipaje .

. Mobiliario para guardar pertenencias .

. Conexión WiFi durante el viaje.

Las tarifas vigentes para la clase Camarote septiembre son:

Residentes de Río Negro: $137.000 .

No residentes: $165.500.

Además, los jubilados acceden a un descuento del 20%, mientras que los menores de 12 años pagan un 30% menos sobre la tarifa correspondiente.

Desde la empresa informaron que durante agosto los camarotes permanecen temporalmente fuera de servicio, aunque ya pueden reservarse para los viajes de septiembre.

Durante el invierno, el Tren Patagónico atraviesa kilómetros de un paisaje nevado - Foto: Noticias Argentinas

Llevar el auto en el Tren Patagónico: una ventaja para recorrer en destino

Uno de los grandes diferenciales del Tren Patagónico es la posibilidad de transportar vehículos particulares hasta Bariloche.

Los automóviles viajan en un coche furgón especialmente acondicionado, permitiendo que los pasajeros lleguen descansados a destino y dispongan de su vehículo para recorrer la región andina.

Los valores actualizados del coche furgón son:

Vehículos de hasta 1,55 metros de altura: $166.500 .

Vehículos de 1,56 metros o más: $229.000.

La tarifa final puede variar porque al momento de emitir el pasaje se incorpora el costo del seguro, calculado según la valuación fiscal del vehículo.

La reserva del espacio para el automóvil únicamente puede realizarse en las boleterías habilitadas y no está disponible mediante la venta online.

El Tren Patagónico, en pleno viaje con la estepa como escenario en todo su esplendor - Foto: Noticias Argentinas

El Tren Patagónico cuenta con opciones para todos los bolsillos

Además de los camarotes, el Tren Patagónico ofrece otras categorías para quienes buscan una alternativa más económica.

La Primera Sorefame dispone de compartimentos para seis pasajeros, asientos amplios y calefacción central.

Tarifas clase Primera Soreframe:

Residentes: $88.500 .

No residentes: $106.500.

Por su parte, la clase Pullman cuenta con asientos reclinables, climatización y atención permanente durante todo el recorrido.

Tarifas clase Pullman:

Residentes: $98.500 .

. No residentes: $118.500.

Gastronomía patagónica sobre rieles: qué se come a bordo del Tren Patagónico

Una de las experiencias más valoradas por los viajeros es el coche comedor, donde es posible disfrutar distintas propuestas gastronómicas mientras el tren avanza por la estepa rionegrina. La combinación entre paisajes patagónicos, largas distancias y la tranquilidad del viaje convierte al recorrido en una experiencia turística en sí misma, más allá del destino final.

Para quienes buscan llegar a Bariloche de una manera diferente, relajada y con vistas únicas del interior de Río Negro, el Tren Patagónico vuelve a posicionarse como una de las opciones más atractivas de la próxima temporada.