Victoria Villarruel propuso penas más duras y de cárcel efectiva para los responsables

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel realizó un posteo en su cuenta de X en el cual expuso que va a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas para los responsables de los incendios que afectan hace días a una buena parte de la región patagónica de nuestro país.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques Nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, expresó la vicepresidenta en primer lugar.

“Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado nacional y las provincias en el combate contra el fuego. Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, añadió Victoria Villarruel.

Y concluyó: “El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.