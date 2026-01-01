La vicepresidenta Victoria Villarruel difundió un mensaje de despida del año donde volvió a marcar diferencias con el Gobierno y señalo espera que el 2026 “nos encuentro unidos, con mas justicia, mas orden y mas dignidad para todos”.

En una publicación por la red social X, Villarruel dijo que “mientras despedimos este año y nos preparamos para uno nuevo, quiero reafirmar mi compromiso con cada uno de ustedes”.

Señaló que espera que “el 2026 nos encuentre unidos, con más justicia, más orden y más dignidad para todos. ¡Feliz Año Nuevo, Argentina!”.

En su publicación por la red social X, Villarruel buscó diferenciarse del Gobierno al expresar que sabe las dificultades que tienen las familiares, según supo la Agencia Noticias Argentinas

“Sé del sacrificio que hacen a diario para sostener a sus familias, para trabajar, para no bajar los brazos aun cuando el camino parece difícil. El esfuerzo es el motor que nos impulsa a seguir adelante”, destacó.

Agrego que “como Vicepresidente de la Nación, es un honor enorme representar a un pueblo que nunca renuncia a su esperanza”

En ese sentido, Villarruel expresó: “agradezco profundamente el respeto, las palabras de aliento y la confianza que recibo en cada provincia que visito. Hoy levantaré mi copa pensando en ustedes, en cada argentino que cree que nuestro país merece una oportunidad más”. #AgenciaNA .