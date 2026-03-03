La interna en la cúpula libertaria dejó de ser un rumor de pasillos y pasó a tener palabras concretas. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue terminante al referirse a la vicepresidenta Victoria Villarruel y dejó una definición que impactó de lleno en la estructura del oficialismo.

En declaraciones a El Observador Radio, Adorni afirmó que la vice “no tiene ninguna chance de volver a tener relación, porque no es parte del Gobierno”. Y fue más allá: “no es parte de la gestión ni es parte de las decisiones que se toman”.

Las frases no dejaron margen para interpretaciones.

Gestos que ya no alcanzan para disimular

El domingo, durante la apertura de sesiones ordinarias de 2026 encabezada por el presidente Javier Milei, la distancia entre ambos ya había quedado expuesta en el recinto. El saludo fue breve, sin gestos de cercanía y reducido a un apretón de manos fugaz.

En ese mismo acto, también se produjo un momento incómodo cuando Villarruel y Karina Milei coincidieron en el recinto y no se respetaron cuestiones de protocolo, según trascendió en el ámbito parlamentario.

El clima se tensó aún más cuando, en su discurso, el Presidente aseguró que “la oposición y los propios soñaron con sentarse en el sillón de Rivadavia”. La frase resonó en el recinto y muchos la interpretaron como un mensaje interno.

Una definición que cambia el escenario

Las palabras de Adorni funcionan como una confirmación política de lo que hasta ahora eran señales. Decir que la vicepresidenta “no es parte del Gobierno” no es un matiz ni una diferencia menor: implica marcar un límite institucional dentro del propio Poder Ejecutivo.

La afirmación también abre interrogantes sobre el rol real de Villarruel en la toma de decisiones y su vínculo con el núcleo duro del oficialismo.

Consultado por otro episodio que generó comentarios —la utilización del celular por parte de la vicepresidenta mientras hablaba Milei—, Adorni evitó profundizar: “Hay que preguntarle a ella por qué estaba con el celular”.

Un quiebre sin retorno

La secuencia completa deja un escenario complejo. Frialdad en público, mensajes cruzados en el discurso presidencial y, finalmente, una frase directa que descarta cualquier recomposición.

En un año atravesado por tensiones políticas y desafíos legislativos, la fractura interna suma un nuevo capítulo. Y esta vez, quedó plasmado en una definición que, por su contundencia, difícilmente pase inadvertida.