Villa Pehuenia-Moquehue inició este viernes una acción promocional de la temporada de invierno en el Alto Comahue Shopping. La propuesta incluye la presencia de Piñoncito, el personaje oficial del destino, degustaciones de piñones, juegos infantiles, folletería y material audiovisual para difundir la oferta turística de la localidad.

La actividad es organizada en conjunto por NeuquénTur y el Municipio de Villa Pehuenia-Moquehue, continuará durante el sábado y el domingo, de 14 a 20, y tiene entrada libre y gratuita. El objetivo es incentivar las visitas al destino cordillerano durante la temporada invernal.

Quienes recorran el stand podrán conocer las propuestas de nieve, las actividades familiares y la gastronomía regional antes de planificar una escapada hacia uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

El invierno de Villa Pehuenia-Moquehue desembarcó en Neuquén

El primer día de la propuesta tuvo un protagonista indiscutido: Piñoncito, el personaje oficial de Villa Pehuenia-Moquehue, inspirado en el piñón, el fruto de la araucaria o pehuén que identifica a la región cordillerana.

Con su presencia, el personaje atrajo a decenas de familias, que aprovecharon para sacarse fotografías y participar de una experiencia pensada especialmente para promocionar el destino durante las vacaciones de invierno.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para acercar la oferta turística neuquina a los habitantes del Alto Valle, uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia la cordillera.

Los piñones también fueron protagonistas

Además de las actividades recreativas, quienes visitaron el espacio pudieron participar de una degustación gratuita de piñones, uno de los productos más representativos de la gastronomía local.

La experiencia busca poner en valor la identidad gastronómica de Villa Pehuenia-Moquehue, donde este fruto ocupa un lugar central tanto en recetas tradicionales como en nuevas propuestas culinarias.

¿Qué actividades habrá durante el fin de semana?

La promoción continuará sábado y domingo, de 14 a 20, con diversas propuestas para toda la familia:

Pelotero para niños.

Degustación de piñones.

Folletería turística.

El "Libro de la Nieve" , con imágenes del parque de nieve y paisajes invernales.

, con imágenes del parque de nieve y paisajes invernales. Videos promocionales sobre las experiencias que ofrece el destino.

Todas las actividades son gratuitas y están orientadas a quienes buscan información para organizar una escapada durante la temporada de invierno.

Una estrategia para impulsar el turismo neuquino

La acción es desarrollada de manera conjunta entre NeuquénTur y el Municipio de Villa Pehuenia-Moquehue, dos organismos que trabajan en la promoción de los destinos turísticos provinciales.

Este tipo de activaciones ya se realizaron en temporadas anteriores y forman parte de una estrategia para acercar la oferta turística directamente al público urbano antes de los principales fines de semana y vacaciones.

El impacto para la economía regional

Las campañas de promoción buscan incrementar el flujo de visitantes hacia Villa Pehuenia-Moquehue durante el invierno, una temporada clave para hoteles, cabañas, gastronomía, comercios y prestadores de actividades de nieve.

El turismo representa uno de los principales motores económicos de la localidad, que en los últimos años consolidó una fuerte identidad vinculada al Parque de Nieve Batea Mahuida, la gastronomía basada en productos regionales y los bosques de araucarias.