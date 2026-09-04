El Bosque de Arrayanes de Villa La Angostura guarda una de las leyendas más curiosas de la Patagonia. Durante décadas, visitantes, pobladores y guías repitieron una historia que vincula este rincón de la península de Quetrihué con Walt Disney y el largometraje de animación Bambi.

La versión asegura que el empresario y productor estadounidense conoció este paisaje y encontró allí parte de la inspiración para la película. Sin embargo, no existen registros históricos que permitan confirmar que Walt Disney haya visitado Quetrihué ni que el bosque haya servido como fuente directa para crear el film.

La humedad, la vegetación y la luz natural transforman el paisaje a medida que avanza el recorrido.

La leyenda, de todos modos, encontró terreno fértil. El paisaje tiene una apariencia poco común y sus colores cambian con la luz, la humedad y la estación del año. Entre los troncos rojizos y anaranjados, el bosque adquiere una atmósfera que fácilmente puede despertar asociaciones con un mundo de fantasía.

Los arrayanes convierten a Quetrihué en un paisaje único

El protagonista de este escenario es el arrayán, conocido científicamente como Luma apiculata. Esta especie nativa forma parte de los bosques templados de la Patagonia y también aparece en otros sectores de la región cordillerana.

En la península de Quetrihué, los ejemplares alcanzan una concentración y una presencia que distinguen al lugar. Sus troncos presentan una corteza lisa y desprendible, con tonos que van del canela al rojizo y al anaranjado.

El entorno combina especies nativas, senderos y costas que rodean la península sobre el lago Nahuel Huapi.

La humedad intensifica algunos colores. La luz atraviesa las ramas y genera sectores de sombra y claridad. Las aves también forman parte de la escena mientras el sendero avanza entre la vegetación.

El bosque se encuentra rodeado por las aguas del lago Nahuel Huapi. Los arrayanes conviven allí con otras especies del bosque andino-patagónico y forman parte de un ecosistema mucho más amplio.

La singularidad del lugar incluso dio origen a otra parte de la leyenda. Una pequeña construcción de madera ubicada entre los árboles es conocida popularmente por algunos visitantes como la “Casita de Disney”, aunque ese nombre tampoco demuestra una relación histórica con el creador de la compañía.

El Bosque de Arrayanes se puede recorrer por tierra o por agua

La península de Quetrihué ofrece distintas formas de llegar al bosque. Una de ellas consiste en recorrer el sendero desde el área de Bahía Mansa, en Villa La Angostura.

El trayecto permite avanzar entre distintos ambientes naturales y convertir el recorrido en parte de la visita. Según las condiciones y las modalidades habilitadas, el circuito también puede realizarse en bicicleta de montaña.

La corteza de los árboles cambia de tonalidad y crea contrastes particulares entre la luz y la sombra.

Otra alternativa consiste en navegar por el lago Nahuel Huapi. Desde el agua, la península aparece integrada con la cordillera y las costas boscosas.

También existe la posibilidad de combinar ambos recorridos. Una persona puede llegar por vía lacustre y regresar por el sendero, de acuerdo con los servicios disponibles y las condiciones de la jornada.

La historia de Disney puede no tener una prueba que la respalde. El bosque, en cambio, no necesita esa confirmación para explicar su atractivo.

Cada generación de visitantes encontró en Quetrihué un paisaje difícil de comparar con otros lugares. Tal vez por eso alguien decidió asociarlo con una película, con sus personajes y con un mundo de fantasía.

El vínculo con Bambi permanece como una leyenda turística de Villa La Angostura. Pero detrás de ella existe algo concreto: un bosque de arrayanes único en la Patagonia, que sigue ofreciendo el mismo escenario que durante décadas despertó la imaginación de quienes caminaron entre sus árboles.