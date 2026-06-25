El próximo paso del megaproyecto que busca convertir a Río Negro en una de las principales puertas de salida del gas argentino al mundo ya tiene fecha. A partir del 27 de junio, YPF desplegará una campaña de estudios geofísicos y oceanográficos en el Golfo San Matías, una etapa técnica clave para avanzar en el desarrollo de Argentina LNG, la iniciativa destinada a exportar gas de Vaca Muerta mediante plantas flotantes de licuefacción.

Durante aproximadamente un mes, equipos especializados trabajarán tanto en la costa como en zonas de transición y mar adentro. Para ello se utilizarán las embarcaciones Atlantic Dama, Rustringen y la lancha Bernardo, todas equipadas con tecnología específica para realizar relevamientos de alta precisión sobre el lecho marino y las condiciones oceanográficas del golfo.

Los estudios forman parte de la etapa de preingeniería del proyecto y permitirán obtener información detallada sobre la morfología del fondo marino, la composición de los sedimentos y las características del subsuelo. Se trata de datos esenciales para definir el diseño y la ubicación de futuras instalaciones vinculadas al transporte y procesamiento del gas.

La información recopilada servirá para planificar ductos submarinos, sistemas offshore, umbilicales y otras estructuras que serán necesarias para conectar la producción de Vaca Muerta con las unidades flotantes de licuefacción previstas frente a la costa rionegrina. Además, se realizarán mediciones continuas de corrientes marinas, oleaje y variaciones del nivel del mar mediante instrumentos instalados en el fondo del golfo.

Desde la compañía destacaron que las tareas se desarrollarán bajo protocolos internacionales de seguridad y protección ambiental. Los equipos utilizarán tecnologías no intrusivas y contarán con monitoreos permanentes para minimizar cualquier impacto sobre el ecosistema marino durante el desarrollo de la campaña.

Los trabajos se enmarcan en Argentina LNG, uno de los proyectos energéticos más ambiciosos impulsados por YPF. La iniciativa prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado mediante dos unidades flotantes de licuefacción, capaces de transformar el gas extraído en Vaca Muerta para su exportación a mercados internacionales.

El avance de los estudios coincide con una etapa decisiva para el proyecto. A comienzos de año, YPF firmó junto a la energética italiana Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones de ADNOC, un acuerdo para avanzar en la ingeniería y estructuración financiera de la iniciativa. Según explicó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el interés de inversores internacionales superó las expectativas. La meta de la petrolera es alcanzar antes de fin de año la Decisión Final de Inversión (FID), el paso que habilitará la ejecución definitiva de las obras.