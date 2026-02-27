¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 27 de Febrero, Neuquén, Argentina
SINIESTRO VIAL

Violento vuelco en Ruta 40: una camioneta quedó dada vuelta y tres personas heridas

Un impactante siniestro vial ocurrió a pocos metros del ingreso al Cerro Chapelco cuando una camioneta Ford F100 perdió el control, chocó contra un automóvil y terminó volcada sobre la calzada. Tres ocupantes sufrieron heridas de gravedad.

Por Pablo Montanaro

Periodista. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 15:05
Una camioneta Ford F100 protagonizó un violento vuelco que dejó como saldo tres personas con heridas de gravedad (Foto: Realidad Sanmartinense)

Un grave siniestro vial se registró recientemente sobre la Ruta Nacional 40, donde una camioneta Ford F100 protagonizó un violento vuelco que dejó como saldo tres personas con heridas de gravedad y momentos de extrema tensión entre quienes presenciaron el hecho.

De acuerdo a la información preliminar, el vehículo circulaba por la traza nacional cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control tras morder la banquina. En esa maniobra, la camioneta impactó contra un automóvil Toyota Corolla que transitaba por el lugar y posteriormente volcó de manera violenta.

El rodado terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre la cinta asfáltica. (Foto: Realidad Sanmartinense)

El rodado terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre la cinta asfáltica, evidenciando la magnitud del impacto y generando preocupación entre automovilistas que circulaban por la zona.

Como consecuencia del siniestro, tres personas que viajaban en la Ford F100 resultaron con lesiones de gravedad. Testigos indicaron que al menos dos de los ocupantes presentaban heridas serias al momento de ser asistidos por personal de emergencia.

En tanto, los ocupantes del Toyota Corolla se encontraban en estado de shock producto de la situación vivida, aunque no presentaban lesiones de consideración.

Tras el hecho, se desplegó un operativo de asistencia y seguridad para atender a los heridos y ordenar la circulación vehicular en el sector, mientras se iniciaron las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

El conductor habría perdido el control tras morder la banquina. (Foto: Realidad Sanmartinense)


 

