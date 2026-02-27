Un grave siniestro vial se registró recientemente sobre la Ruta Nacional 40, donde una camioneta Ford F100 protagonizó un violento vuelco que dejó como saldo tres personas con heridas de gravedad y momentos de extrema tensión entre quienes presenciaron el hecho.

De acuerdo a la información preliminar, el vehículo circulaba por la traza nacional cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control tras morder la banquina. En esa maniobra, la camioneta impactó contra un automóvil Toyota Corolla que transitaba por el lugar y posteriormente volcó de manera violenta.

El rodado terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre la cinta asfáltica. (Foto: Realidad Sanmartinense)

El rodado terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre la cinta asfáltica, evidenciando la magnitud del impacto y generando preocupación entre automovilistas que circulaban por la zona.

Como consecuencia del siniestro, tres personas que viajaban en la Ford F100 resultaron con lesiones de gravedad. Testigos indicaron que al menos dos de los ocupantes presentaban heridas serias al momento de ser asistidos por personal de emergencia.

En tanto, los ocupantes del Toyota Corolla se encontraban en estado de shock producto de la situación vivida, aunque no presentaban lesiones de consideración.

Tras el hecho, se desplegó un operativo de asistencia y seguridad para atender a los heridos y ordenar la circulación vehicular en el sector, mientras se iniciaron las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

El conductor habría perdido el control tras morder la banquina. (Foto: Realidad Sanmartinense)



