Cipolletti celebrará su 123° aniversario con un amplio programa de actividades que tendrá como eje el tradicional Desfile Cívico del domingo 4 de octubre, del que ya comprometieron su participación más de 140 instituciones, entidades sociales, clubes, centros de jubilados, escuelas, grupos scouts y organizaciones de la ciudad.

La actividad principal comenzará a las 15 sobre calle Fernández Oro, en el tramo comprendido entre Sáenz Peña y 25 de Mayo. Las instituciones deberán concentrarse desde las 13.30 en la intersección de San Martín y Villegas, mientras que las agrupaciones que participen con animales o vehículos lo harán en Vélez Sarsfield y Uruguay.

Para garantizar el desarrollo del evento, el municipio dispuso cortes totales de tránsito entre las 12 y las 19 aproximadamente. Las interrupciones afectarán las esquinas de 25 de Mayo y Fernández Oro; 25 de Mayo y San Martín; Belgrano y Roca; España y Roca; Sarmiento y Roca; Sáenz Peña y Roca; Libertad y San Martín; Córdoba y Rodolfo Walsh; Puerto Belgrano y San Martín; Uruguay y Vélez Sarsfield; y Toschi y General Paz. Los inspectores de tránsito realizarán tareas de prevención, control y desvío vehicular, mientras que la circulación será habilitada progresivamente una vez finalizado el desfile.

El palco oficial estará ubicado en Fernández Oro y Miguel Muñoz. Además, Protección Civil instalará un puesto de primeros auxilios e hidratación en el Paseo del Ferrocarril, sobre Fernández Oro y España.

La agenda aniversario comenzará el sábado 3 de octubre a las 12 en el Parque Rosauer, donde se desarrollará el acto protocolar con reconocimientos a vecinos destacados y una ofrenda floral al monumento a Julio César Cipolletti. Con estas actividades, la ciudad se prepara para una de las celebraciones más convocantes del calendario local.