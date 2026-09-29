La conducción de UnTER reclamó una convocatoria urgente a la paritaria docente y cuestionó que el Gobierno de Río Negro haya confirmado una nueva reunión con los gremios ATE y UPCN para el próximo 30 de septiembre sin definir aún una fecha para retomar la negociación salarial con los trabajadores de la educación.

Desde el sindicato señalaron que el pedido se produce en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y advirtieron sobre situaciones de endeudamiento que atraviesan numerosos docentes. En ese contexto, insistieron en la necesidad de discutir una recomposición salarial que permita alcanzar el costo de la canasta básica y fortalecer los aportes destinados al sistema previsional y a la obra social provincial.

Entre los principales planteos, la organización incluyó la defensa del régimen jubilatorio docente y cuestionó la reciente reforma del IPROSS aprobada por la Legislatura provincial. Según expresó el gremio, los cambios impulsados sobre la obra social generan preocupación respecto de su sostenibilidad financiera y de la calidad de la cobertura para los afiliados.

La conducción sindical también aseguró que más de 300 trabajadores se encuentran afectados por demoras en la tramitación de sus jubilaciones y atribuyó la situación a incumplimientos vinculados al convenio existente con la ANSES.

Además del aspecto salarial, UnTER reclamó respuestas ante problemas de infraestructura escolar, situaciones que considera vulneraciones de derechos laborales y decisiones educativas que, según sostuvo, fueron implementadas sin consulta previa al sector.

El gremio enfatizó que la negociación colectiva constituye un derecho de los trabajadores y reclamó una convocatoria inmediata para abordar los distintos puntos pendientes de la agenda educativa provincial.