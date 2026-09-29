El proceso para recuperar uno de los edificios históricos más emblemáticos de Cipolletti ya tiene fecha clave. El intendente Rodrigo Buteler anunció que el próximo 10 de noviembre se realizará la apertura de sobres de la licitación destinada a la refacción integral del Fortín Primera División, un inmueble con fuerte valor patrimonial ubicado en el acceso a la ciudad.

La iniciativa forma parte de los proyectos de recuperación urbana impulsados por el municipio y tiene como objetivo restaurar la estructura para convertirla en un museo abierto a la comunidad. De esta manera, el histórico fortín podrá incorporarse al circuito cultural y turístico local, permitiendo preservar su historia y acercarla a vecinos y visitantes.

A través de sus redes sociales, Buteler recordó que la recuperación del lugar había sido uno de los compromisos asumidos por su gestión y destacó que el avance del proceso licitatorio permitirá comenzar una nueva etapa para la puesta en valor del edificio.

El Fortín Primera División ocupa un sitio estratégico en la historia de la ciudad, ya que se encuentra en el cruce de las rutas nacionales 22 y 151, uno de los principales accesos a Cipolletti. La propuesta contempla una intervención integral orientada tanto a la conservación de la estructura como a su futura utilización con fines educativos, turísticos y culturales.

Con la apertura de ofertas prevista para noviembre, el municipio avanzará en la selección de la empresa encargada de ejecutar los trabajos. Una vez adjudicada la obra, comenzará el proceso de restauración para recuperar un espacio considerado parte del patrimonio histórico cipoleño.