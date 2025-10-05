Cipolletti celebra su 122° aniversario con el tradicional desfile cívico

Cipolletti continúa con los festejos por su 122° aniversario y este domingo 5 de octubre será el turno del tradicional desfile cívico, uno de los eventos más esperados por la comunidad.

El pasado viernes 3 se realizó el acto protocolar, encabezado por las autoridades locales y con la presencia de vecinos destacados que fueron reconocidos por su trayectoria. Ahora, las calles del centro se preparan para recibir a más de 170 instituciones y organizaciones que participarán del desfile.

El evento comenzará a las 15 horas sobre la calle Fernández Oro, desde Sáenz Peña hasta 25 de Mayo, donde estará ubicado el palco oficial en la esquina con Miguel Muñoz. La concentración de las delegaciones iniciará una hora antes, a las 14, sobre San Martín y Sáenz Peña, para organizar el orden del recorrido.

Como es habitual, la jornada implicará cortes y desvíos de tránsito en la zona céntrica. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte se informó que entre las 12 y las 19 horas estará interrumpida la circulación vehicular en las siguientes arterias:

Fernández Oro , desde 25 de Mayo hasta Brentana.

San Martín , entre 25 de Mayo y Brentana.

Vélez Sarsfield, entre Brentana y Uruguay (incluyendo Luis Toschi).

Los desvíos estarán señalizados y se realizarán por las calles General Paz y Tres Arroyos. Inspectores municipales estarán presentes para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad durante toda la jornada. Una vez finalizado el desfile, se irán habilitando las calles de manera progresiva.

Además, el Hospital Pedro Moguillansky dispondrá de carpas sanitarias para atención al público en dos puntos: el espacio verde del CCC (Fernández Oro y 25 de Mayo) y detrás del escenario principal (Fernández Oro y Miguel Muñoz).

El municipio informó, a través de la Dirección General de Comunicación y Protocolo, que el desfile será transmitido en vivo por las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Cipolletti, para que toda la comunidad pueda disfrutar del evento.

Los festejos por el aniversario continuarán durante todo el mes, con diversas propuestas deportivas, recreativas y culturales que buscan mantener viva la historia y el espíritu de la ciudad.