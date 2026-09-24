El gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Rodrigo Buteler abrieron este miércoles una licitación que puede cambiarle la cara a uno de los corredores más cargados de tránsito de la ciudad. Tres empresas presentaron ofertas para quedarse con una obra que tiene un presupuesto de varios miles de millones de pesos y que promete transformar la avenida Presidente Perón, desde Vélez Sarsfield hasta la Circunvalación Presidente Arturo Illia.

Las ofertas económicas mostraron además la dimensión del negocio. Ribeiro SRL cotizó $27.444 millones, mientras que Cecosa SA presentó una propuesta de $29.593 millones y Pose SA llegó a $31.359 millones. Ahora comenzará el proceso de análisis de las propuestas antes de definir cuál será la empresa encargada de ejecutar los trabajos.

La obra no se limita a ensanchar una avenida. El proyecto fue diseñado para reordenar uno de los puntos neurálgicos del tránsito cipoleño, que recibe vehículos provenientes de las rutas Provincial 65 y nacionales 22 y 151. La intervención contempla calzadas de dos y tres carriles por sentido, nuevas intersecciones, semáforos, iluminación, bicisenda, desagües pluviales y mejoras en el espacio urbano.

El tramo a intervenir tendrá cinco sectores de obra y se extenderá hasta la Circunvalación. La idea es que Perón deje de ser solamente una avenida que soporta el tránsito que entra y sale de Cipolletti y pase a funcionar como parte de un sistema vial más ordenado. El proyecto está financiado con fondos de CAF y forma parte de una estrategia de infraestructura que la Provincia y el Municipio presentan como clave para acompañar el crecimiento de la ciudad.

Durante la apertura de sobres, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la magnitud de la obra y la vinculó con otros trabajos que se están ejecutando en Cipolletti. El intendente Rodrigo Buteler, en tanto, remarcó que la planificación vial es uno de los principales desafíos para una ciudad que sigue creciendo y que necesita infraestructura para las próximas décadas.

La Provincia también sumó otro anuncio para el acceso a Cipolletti: un aporte de $120 millones para ejecutar una obra de iluminación sobre la Ruta Provincial 65. El corredor es estratégico para la conexión de la ciudad con el resto del Alto Valle y forma parte de una discusión vial que excede los límites municipales.

La discusión ya apunta más lejos. Weretilneck volvió a mencionar las gestiones sobre las rutas 22 y 151, el financiamiento de US$ 60 millones de FONPLATA y la necesidad de definir cómo será el sistema vial del Alto Valle entre Cervantes y Campo Grande. En ese mapa, Cipolletti ocupa un lugar central. Y la transformación de Perón aparece como una de las obras que busca preparar a la ciudad para el tránsito que viene.