La Ruta Nacional 23 quedó cortada hoy en Río Negro por la crecida de un arroyo que comenzó a desbordar sobre la calzada y complicó la circulación. Vialidad Nacional dispuso la interrupción total del tránsito para todo tipo de vehículos, estableció un desvío en la zona de Nahuel Niyeu y advirtió que la medida se mantendrá hasta nuevo aviso. El episodio vuelve a poner bajo la lupa una zona que arrastra un problema de infraestructura desde hace más de una década.

El organismo nacional informó que el incremento del caudal de agua afecta las condiciones de transitabilidad. Equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando en el sector, aunque por el momento no se informó cuándo podrá habilitarse nuevamente el paso. La recomendación para quienes deban viajar por ese corredor es consultar el estado de las rutas antes de salir y evitar acercarse al tramo comprometido.

Nahuel Niyeu, otra vez condicionado por el agua

El corte no ocurre en cualquier punto del mapa rionegrino. Nahuel Niyeu es un pequeño poblado del departamento Valcheta, ubicado junto al arroyo del mismo nombre, cuyas crecidas pueden provocar serias complicaciones. El problema tiene antecedentes que exceden la emergencia de este jueves. En 2012, una crecida destruyó el puente de Nahuel Niyeu sobre la Ruta Nacional 23. Desde entonces, la falta de una solución definitiva se convirtió en un reclamo persistente, en una región donde las distancias son largas y las alternativas para desplazarse no abundan.

La destrucción de aquella estructura dejó una marca que todavía pesa. Cada episodio de lluvias intensas o aumento del caudal vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de un corredor que resulta clave para los habitantes, el transporte y la actividad económica de la zona.

El deterioro de la infraestructura ya había generado fuertes cuestionamientos políticos. Hace dos años, el gobernador Alberto Weretilneck expresó su malestar por la falta de reparación del puente y apuntó directamente contra Vialidad Nacional por la demora en resolver una situación que llevaba años sin respuestas concretas.