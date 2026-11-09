Luego de completar una nueva escala en Chichinales, el Tren Sanitario 9 de Julio llegó este lunes a Roca, donde permanecerá hasta el 20 de noviembre brindando atención médica gratuita, estudios, trámites y servicios sociales para vecinos de la ciudad y de localidades cercanas.

El operativo llega al Alto Valle después de registrar 1.524 prestaciones en Chichinales entre el 2 y el 6 de noviembre, consolidándose como una de las acciones itinerantes de salud pública más importantes que se desarrollan actualmente en la provincia.

Más de 4.400 prestaciones en Río Negro

Con los números alcanzados en Chichinales, el Tren Sanitario acumula 4.474 intervenciones desde el inicio de su recorrido por Río Negro. La formación comenzó su actividad en Río Colorado, donde realizó 1.478 prestaciones, y posteriormente sumó otras 1.472 atenciones durante su paso por Darwin, en el Valle Medio.

El dispositivo cuenta con 11 vagones equipados para ofrecer distintos servicios médicos, sociales y administrativos, articulando su trabajo con hospitales, centros de salud y equipos locales de cada localidad.

Oftalmología lideró la demanda

Los datos relevados en Chichinales muestran que la especialidad más requerida fue Oftalmología, con 479 consultas. También se registraron 142 atenciones en Fonoaudiología, 83 mamografías, 61 consultas odontológicas y 31 intervenciones de Medicina Familiar. A ello se sumaron prestaciones en Obstetricia, Salud Mental y estudios radiológicos.

Además de los servicios sanitarios, el operativo volvió a mostrar una fuerte demanda de trámites y asistencia social. Durante su estadía en Chichinales se realizaron 232 documentos y pasaportes a través del RENAPER, mientras que ANSES resolvió 78 consultas y trámites previsionales. A su vez, el área de Trabajo Social registró 363 intervenciones vinculadas a distintas demandas comunitarias.

Cómo funcionará

La atención en Roca se desarrollará de lunes a viernes entre las 8 y las 16. Los turnos serán otorgados de manera presencial y por orden de llegada al inicio de cada jornada, con cupos establecidos según cada especialidad. Además de la atención médica, el tren ofrecerá propuestas culturales, biblioteca, microcine y talleres destinados a niños y adolescentes.

Tras su paso por Roca, el cronograma continuará en Allen del 23 al 27 de noviembre y en Cipolletti desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre.