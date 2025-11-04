Si siempre soñaste con tener tu casa propia, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando. El Gobierno anunció que rematará viviendas del Plan Procrear que nunca fueron entregadas, y cualquiera podrá participar del proceso de subasta online. Son casas y departamentos terminados, listos para mudarse, que ahora se venderán a precios mucho más bajos que los del mercado.

Estas propiedades quedaron vacías por trámites inconclusos o falta de adjudicatarios y ahora estarán disponibles para el público general. Hay unidades en distintas provincias del país, dentro de barrios modernos, con todos los servicios, calles pavimentadas y espacios verdes. La mayoría tiene dos o tres dormitorios, y fueron construidas con fondos públicos durante etapas anteriores del programa.

Las subastas se harán a través de la web oficial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en un proceso totalmente digital. Para participar, solo hay que inscribirse previamente, presentar la documentación personal y pagar una garantía de participación, que servirá como reserva. Luego, cada vivienda tendrá un precio base, y los interesados podrán hacer sus ofertas desde su casa, a través de internet.

La buena noticia es que no se necesita tener un crédito aprobado para participar. Si ganás la subasta, solo tendrás que demostrar capacidad de pago para completar la compra. Además, habrá opciones de financiamiento bancario, cuyos detalles se informarán después de la adjudicación.

El Gobierno promete que cualquiera podrá participar, sin límite de edad ni condición laboral específica, aunque será necesario tener ingresos comprobables. En los próximos días, la AABE y el Banco Hipotecario publicarán el listado completo de viviendas, precios base y fechas de remate, para que los interesados puedan prepararse.