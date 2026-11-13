El gobernador Alberto Weretilneck puso sobre la mesa los números con los que pretende administrar Río Negro durante 2027: un presupuesto de $4,77 billones, un 44% superior al de este año, con más de $508.000 millones destinados a obra pública. Sin embargo, detrás de los anuncios de inversión aparece un dato que marca los límites de las cuentas provinciales: el 52% de los recursos se utilizará para pagar salarios y el 79% quedará comprometido en el funcionamiento del Estado.

El proyecto fue enviado este viernes 13 de noviembre al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, para su tratamiento parlamentario. La cifra exacta asciende a $4.778.380.676.981 y establece las prioridades económicas del Gobierno para el próximo ejercicio.

Weretilneck sostiene que la planificación apunta a consolidar la estabilidad fiscal, fortalecer los servicios públicos y acompañar el crecimiento productivo, especialmente por las inversiones energéticas, mineras, industriales y logísticas. Pero la discusión no estará solamente en las proyecciones de crecimiento, sino también en cómo se distribuirán los recursos y qué capacidad tendrá la Provincia para cumplir con todo lo anunciado.

Educación, salud y seguridad concentran las principales partidas

Educación tendrá la mayor asignación, con $1.232.698 millones, equivalentes al 26% del presupuesto. Salud Pública contará con $545.067 millones, mientras que Seguridad dispondrá de $461.761 millones para sostener el funcionamiento de la Policía, el sistema penitenciario y los organismos vinculados con la protección ciudadana.

El peso de los salarios explica buena parte de esa distribución. El Gobierno proyecta destinar $2.466.672 millones al pago de los trabajadores estatales. Educación, Policía y Servicio Penitenciario, y Salud concentran el 73% de los agentes públicos provinciales.

Más de $508.000 millones para 383 obras

La obra pública es uno de los capítulos centrales del proyecto. Weretilneck anunció una inversión superior a los $508.000 millones para ejecutar 383 obras, entre proyectos nuevos y trabajos que ya están en marcha.

La mayor partida será para rutas y caminos, con $151.841 millones. Le siguen las obras de agua y saneamiento, con $110.205 millones; vivienda y urbanismo, con $76.381 millones; infraestructura educativa, con $64.066 millones, y establecimientos de salud, con $46.306 millones.

La planificación alcanza a municipios y comisiones de fomento de toda la provincia. Sin embargo, el desafío será convertir ese listado de intervenciones en obras concretas, con financiamiento asegurado y plazos de ejecución que se cumplan.

Las obras y el equipamiento representan el 14%, mientras que el 7% restante se utilizará para compromisos financieros. Además, la Provincia prevé destinar $395.102 millones al pago de amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda pública. El Gobierno sostiene que la relación entre deuda e ingresos netos se ubicará en el 11%.

En paralelo, los municipios recibirán $512.067 millones en concepto de coparticipación, una partida clave para sostener las administraciones locales y los servicios que prestan en sus comunidades.

El financiamiento provincial estará compuesto por un 52% de recursos nacionales, un 34% de ingresos propios y un 14% de financiamiento. Para la obra pública, en tanto, se proyecta cubrir el 51% con fondos provinciales y el resto mediante organismos internacionales como el BID, CAF, FONPLATA y la Agencia Francesa de Desarrollo.

Con casi $4,8 billones en juego, Weretilneck presentó su hoja de ruta para 2027. Ahora la Legislatura deberá discutir las prioridades de una administración que promete más infraestructura y crecimiento productivo, y que tendrá buena parte de sus recursos comprometidos en sostener el funcionamiento del Estado.