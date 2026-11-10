El gas de Vaca Muerta empieza a abrirse camino hacia el mar y Río Negro quedó en el centro de una de las obras energéticas más ambiciosas de la Argentina. Cerca de Chelforó comenzaron las soldaduras del San Matías Pipeline, un gasoducto de 472 kilómetros que demandará una inversión estimada en 1.300 millones de dólares y llevará la producción neuquina hasta San Antonio Oeste. El objetivo es abastecer a dos buques de licuefacción que permitirán transformar el gas en GNL y exportarlo a los mercados internacionales.

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió el frente de obra junto a Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy (SESA). El inicio de las soldaduras marca un nuevo capítulo de un proyecto que comenzó a tomar forma en agosto, con el movimiento de equipos, la instalación de obradores y la distribución de cañerías. En el sector denominado Spread Sur, a la altura del kilómetro 223,1, las empresas Sicim y Víctor Contreras comenzaron a unir los enormes tubos de acero de 36 pulgadas mediante tecnología de soldadura automática.

La dimensión del emprendimiento también se refleja en el movimiento de materiales. Los caños llegan a través del Puerto de San Antonio Este y forman parte de un esquema de abastecimiento que contempla 12 cargamentos provenientes de India, con el último previsto para abril de 2027.

Weretilneck puso el acento en la posibilidad de conectar la producción de Vaca Muerta con la costa rionegrina y llevar energía argentina al mundo. Pero detrás de los anuncios de exportación hay otro dato que el Gobierno busca exhibir: "lo estamos haciendo con nuestra gente. Ya hay 170 trabajadores rionegrinos en la obra y 92 empresas de nuestra provincia contratadas. Los caños llegan al Puerto de San Antonio Este y una cooperativa rionegrina, RioQuen, los lleva hasta los frentes de obra", publicó el gobernador.

El San Matías Pipeline tendrá 443,5 kilómetros de recorrido en territorio rionegrino y otros 28,5 en Neuquén. Su capacidad de transporte alcanzará los 27,7 millones de metros cúbicos diarios, el volumen previsto para abastecer a las dos unidades flotantes de licuefacción de Southern Energy. La operadora San Matías Pipeline S.A. está integrada por empresas de los mismos grupos accionistas de SESA: Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar.

La infraestructura también contempla una planta compresora en la zona de Allen y tiene como fecha estimada de finalización el segundo trimestre de 2028. El proyecto ya cuenta con las declaraciones de impacto ambiental otorgadas por Neuquén y Río Negro. La inversión de 1.300 millones de dólares forma parte de una estrategia que busca convertir la producción de gas no convencional en una plataforma exportadora con salida directa desde el Golfo San Matías.