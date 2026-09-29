Alerta en la Patagonia: decomisaron 75 palmeras que viajaban sin documentación sanitaria

El traslado de 75 palmeras sin documentación sanitaria obligatoria terminó con el decomiso de todas las plantas en la Barrera Sanitaria Patagónica, luego de que agentes del SENASA detectaran cuatro transportes que pretendían ingresar material vegetal proveniente de la provincia de Buenos Aires hacia Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El operativo se realizó en la Ruta Nacional 3, cerca de Bahía Blanca, y tuvo como objetivo evitar la posible dispersión del picudo rojo de las palmeras, una plaga cuarentenaria capaz de provocar daños severos y hasta la muerte de las plantas.

Los controles forman parte de las inspecciones habituales que se realizan en los puestos de la Barrera Sanitaria Patagónica para impedir que determinadas plagas ingresen a la región. En este caso, los agentes pusieron la lupa sobre cuatro vehículos que transportaban mercadería destinada a viveros y que procedía de distintas localidades bonaerenses incluidas dentro de una zona declarada bajo emergencia fitosanitaria.

Y fue justamente durante la revisión de la documentación cuando apareció la irregularidad. Ninguna de las 75 palmeras tenía el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), un requisito obligatorio para este tipo de traslado y que permite conocer el origen, recorrido y destino del material vegetal. Sin esa trazabilidad, las plantas no podían continuar su camino hacia el sur.

Por eso, las autoridades procedieron al decomiso de las 75 palmeras. El resto de la mercadería transportada que sí cumplía con las exigencias sanitarias pudo continuar hacia los destinos declarados.

El motivo de semejante despliegue no es menor. El Rhynchophorus ferrugineus, conocido como picudo rojo de las palmeras, puede atacar ejemplares en viveros y durante distintas etapas de crecimiento. La plaga provoca daños que pueden avanzar con rapidez: afecta las hojas, deteriora la estructura de la planta y puede terminar provocando su muerte.

En ese escenario, la barrera ubicada sobre la Ruta Nacional 3 volvió a funcionar como un punto clave de control antes de que las plantas pudieran continuar hacia territorio patagónico. SENASA recordó que, ante cualquier sospecha sobre la presencia del picudo rojo, la detección debe ser comunicada de inmediato a través de los canales oficiales para activar las medidas correspondientes y evitar que una plaga termine extendiéndose por nuevos territorios.