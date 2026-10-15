El mal tiempo regresa a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense este jueves 15 de octubre. La jornada estará marcada por la inestabilidad, el aumento de la humedad y el desarrollo de precipitaciones en toda la región metropolitana.

Tras una breve tregua, la atmósfera sobre el centro del país vuelve a desmejorar debido al avance de un frente frío. Este interactúa con una masa de aire húmedo. El escenario dará paso a un período de inestabilidad que se extenderá durante las próximas 48 horas.

El fenómeno principal estará concentrado en las precipitaciones intermitentes y el paulatino descenso de las marcas térmicas. Configurando un panorama gris para la antesala del fin de semana.

A qué hora llueve en CABA y el AMBA

Para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored prevén una jornada que comenzará con abundante nubosidad y marcas térmicas moderadas. La mínima se ubicará en 13 °C o 14 °C durante las primeras horas de la mañana.

Las primeras precipitaciones y lloviznas aisladas comenzarán a registrarse hacia el final de la mañana o el mediodía. Con una probabilidad de lluvia que irá en aumento progresivo.

Vuelven las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve hoy

La temperatura máxima alcanzará apenas los 18 °C o 19 °C. Estará condicionada por la cobertura nubosa y el viento del sector sur/sureste.

La tarde y la noche, el tramo de mayor intensidad

Durante la tarde y la noche, se prevé el tramo de mayor intensidad de las precipitaciones. Con lluvias moderadas y tormentas de variada intensidad.

No se descartan descargas eléctricas y chaparrones puntualmente intensos en diversos sectores del Gran Buenos Aires.

El viento predominará del sureste, con velocidades de entre 12 y 27 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 37 km/h. Esto generará una rotación de aire fresco que incrementará la sensación de inestabilidad hacia el cierre del día.

En las áreas periféricas del conurbano bonaerense, la intensidad de las precipitaciones podría mostrar acumulación de agua en lapsos breves. Afectando la visibilidad en autopistas y accesos a la Capital Federal.

Alertas meteorológicas y pronóstico para el fin de semana

En el plano nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene bajo observación a varias provincias del centro y este del país debido al avance del frente de tormentas. Jurisdicciones como Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires presentan áreas bajo aviso por lluvias y tormentas aisladas.

Para la jornada del viernes 16 de octubre, las condiciones de mal tiempo persistirán en el área metropolitana. Se aguarda la continuación de lluvias e intervalos de tormenta, acompañados por un descenso térmico adicional. La marca máxima se ubicará en torno a los 16 °C o 17 °C.

El escenario cambiará hacia el fin de semana. Para el sábado 17 de octubre, el pronóstico indica un progresivo cese de las precipitaciones y la paulatina mejora de las condiciones meteorológicas. Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado con ambiente fresco y mínimas cercanas a los 7 °C a 10 °C.

El domingo 18 de octubre presentará un ambiente plenamente estable. Con cielo despejado o ligeramente nublado y presencia de sol. Las temperaturas se mantendrán frescas. Con una mínima matutina de aproximadamente 8 °C y una máxima que rozará los 17 °C. Ofrecerá una jornada agradable para actividades al aire libre.

Para conocer más sobre el pronóstico, los interesados pueden consultar el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional.