Marcelo Román se juega la continuidad en la Intendencia de Allen. El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la convocatoria al referéndum que definirá si sigue o no en el cargo. La consulta popular quedó prevista para el domingo 8 de noviembre y tendrá carácter obligatorio para los electores incluidos en el padrón de 2023.

El proceso de revocatoria dio un paso clave con la validación de las adhesiones. La revisión de la Secretaría del Concejo Deliberante confirmó que 4.771 firmas son válidas, entre las correspondientes al padrón electoral de 2023 y las de extranjeros. El número supera el mínimo exigido para avanzar con el mecanismo.

La decisión pone ahora la atención en la Junta Electoral, que deberá avanzar con los pasos formales para concretar la votación. Los vecinos de Allen tendrán la última palabra sobre la continuidad del intendente, que llegó al gobierno municipal tras las elecciones de 2023.

En aquellos comicios, Román obtuvo poco más de 5.000 votos, equivalentes al 35% de los sufragios, con una participación del 65% del padrón. Ahora, miles de ciudadanos respaldaron la iniciativa para que se someta a una consulta su permanencia al frente del municipio.

El referéndum será obligatorio para todos los electores contemplados en el padrón de 2023. La votación definirá si Román continúa en la Intendencia o si se activa su revocatoria de mandato.

Qué se votará el 8 de noviembre

El domingo 8 de noviembre, los vecinos de Allen deberán ir a las urnas y responder una pregunta clave: si quieren que Marcelo Román siga como intendente o que deje el cargo. El referéndum permitirá votar por el “sí” o por el “no” a la revocatoria. Según la Carta Orgánica Municipal, ganará la opción que obtenga la simple mayoría de los votos válidos y el resultado será obligatorio.

La convocatoria no estuvo exenta de polémica. Durante el debate en el Concejo Deliberante hubo fuertes cruces entre los ediles y la concejala Analía Martínez cuestionó que se utilizara una resolución, en lugar de una ordenanza, para llamar a la consulta popular. Pese a las objeciones, el proyecto consiguió la mayoría necesaria y fijó el 8 de noviembre de 2026 para definir el futuro político de Román.