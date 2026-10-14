El intendente de Allen, Marcelo Román, publicó una foto junto al diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Aníbal Tortoriello, justo cuando la revocatoria de su mandato entra en una etapa decisiva. Los impulsores del proceso anunciaron que reunieron las 4.579 firmas necesarias para habilitar el camino hacia un referéndum que podría definir la continuidad del jefe comunal.

Román contó que durante el encuentro hablaron sobre la situación de Allen, las demandas de los vecinos y los desafíos de Río Negro. Sin embargo, la imagen apareció en un momento complicado para el intendente, que enfrenta un proceso de revocatoria y cuestionamientos que también llegaron a la Justicia. El mensaje del jefe comunal terminó con un agradecimiento a Tortoriello y una expresión de apoyo para lo que viene.

La reunión también tiene una lectura política provincial. Días atrás, Tortoriello afirmó que será candidato a gobernador por La Libertad Avanza, pero sus declaraciones generaron aclaraciones dentro del espacio. El apoderado partidario, Damián Torres, sostuvo que el diputado es un precandidato con aspiraciones y remarcó que todavía no hay una definición formal de candidaturas. La foto con Román, por ahora, no implica un respaldo oficial del partido al intendente ni confirma un acuerdo electoral.

Mientras tanto, la revocatoria avanza hacia el control de las planillas. La Junta Electoral Local deberá verificar las firmas, descartar duplicaciones y comprobar que quienes apoyaron la iniciativa estén habilitados y tengan domicilio en Allen. La cifra anunciada por los impulsores supera el requisito equivalente al 20% del padrón municipal, pero la revisión institucional será determinante para establecer si se cumplen las condiciones exigidas.

El presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, explicó que, si la revocatoria prospera, el mecanismo para completar el mandato dependerá del momento en que se concrete. Si ocurre durante el último año de gestión, después del 10 de diciembre, asumiría la presidencia del Concejo; de lo contrario, correspondería convocar a nuevas elecciones, según lo establecido por la normativa municipal.

A la disputa política se suman las actuaciones judiciales. Román enfrenta una formulación de cargos por presuntos delitos de peculado y malversación de fondos, mientras que Figueroa confirmó otra denuncia penal por el supuesto uso irregular de $64 millones provenientes de regalías con afectación específica para cubrir gastos corrientes. La presentación fue acompañada por la concejal Tina Sánchez y otros integrantes del cuerpo legislativo. Las acusaciones deberán ser investigadas y no equivalen a una condena.

Así, mientras Tortoriello busca posicionarse en la carrera por la Gobernación, Román enfrenta una instancia que podría poner en juego su continuidad al frente de Allen. La foto entre ambos dirigentes se conoció en medio de dos frentes abiertos: la disputa política y el procedimiento institucional que determinará si los vecinos llegan finalmente a las urnas para decidir sobre el mandato del intendente.