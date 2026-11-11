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PREVENCIÓN

Amplían la entrega gratuita de preservativos en Río Negro ante el aumento de casos de sífilis

Los preservativos estarán disponibles sin costo en las 42 delegaciones de IPROSS distribuidas en la provincia. La medida busca reforzar las políticas de prevención y facilitar el acceso a métodos de protección frente al crecimiento de las infecciones de transmisión sexual.

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Por Redacción Río Negro
Miércoles, 11 de noviembre de 2026 a las 06:45
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Los preservativos podrán retirarse de manera gratuita en las 42 delegaciones que IPROSS posee en Río Negro

Río Negro amplió los puntos de distribución gratuita de preservativos mediante un trabajo conjunto entre el IPROSS y el laboratorio provincial PROFARSE, en una medida orientada a fortalecer la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) en todo el territorio provincial.

La iniciativa llega en un contexto de preocupación sanitaria por el incremento de casos de sífilis, una enfermedad que en las últimas semanas motivó también campañas específicas de concientización y prevención impulsadas por el sistema de salud provincial.

A partir de este esquema, los preservativos podrán retirarse gratuitamente en las 42 delegaciones del IPROSS, lo que permitirá ampliar la cobertura en distintas regiones de la provincia. La estrategia busca aprovechar la presencia territorial de la obra social provincial para garantizar el acceso a métodos de protección tanto en el Alto Valle como en la Región Sur, la costa atlántica y la zona andina.

La prevención, en el centro de la estrategia

Desde los organismos involucrados explicaron que la medida forma parte de una política sanitaria enfocada en la prevención y el acceso a herramientas de cuidado de la salud sexual. La iniciativa se suma a otras acciones que buscan reducir la transmisión de enfermedades como la sífilis y promover conductas de autocuidado en la población.

En las últimas semanas, autoridades sanitarias advirtieron sobre el crecimiento sostenido de casos de sífilis y anunciaron campañas informativas dirigidas especialmente a adolescentes y jóvenes. 

La distribución se realiza mediante una articulación entre el IPROSS y PROFARSE, el laboratorio farmacéutico estatal de Río Negro. Desde la obra social destacaron que las delegaciones cumplen un rol clave para acercar servicios y políticas públicas a distintas localidades, permitiendo ampliar la llegada de programas preventivos vinculados a la salud sexual.

Con esta medida, la Provincia busca fortalecer el acceso a métodos de prevención y consolidar estrategias orientadas a reducir los riesgos asociados a las infecciones de transmisión sexual.

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