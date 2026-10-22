El IPROSS renovó su aplicación oficial con una serie de herramientas que buscan simplificar la vida de sus afiliados. La actualización, presentada el 21 de octubre, forma parte del plan de modernización impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck y apunta a reducir trámites presenciales, agilizar respuestas y permitir que cada usuario pueda seguir sus gestiones desde el celular.

¿Qué se puede hacer ahora con la app? Una de las principales novedades es la posibilidad de descargar, compartir e imprimir en PDF la credencial digital, tanto del titular como de cada integrante del grupo familiar. También se puede cargar el CBU para agilizar el cobro de reintegros, incorporar el CUIT y actualizar el correo electrónico mediante un proceso de verificación de seguridad.

Otro de los cambios está en la organización de la información. La sección «Mis Planes» pasó a llamarse «Mis Coberturas Especiales» para facilitar el acceso a programas específicos. Además, se mejoró la visualización de las coberturas de los integrantes del grupo familiar y se realizaron ajustes técnicos para que la aplicación funcione con mayor velocidad y estabilidad en dispositivos Android.

Pero la modernización no se limita a la aplicación. El IPROSS también puso en marcha una herramienta de autogestión destinada a afiliados derivados o residentes en Buenos Aires, que permite realizar trámites completamente online, sin necesidad de acercarse a una delegación. Allí se pueden gestionar prácticas ambulatorias, cirugías y pedidos de materiales, con solicitudes que ingresan directamente al circuito de auditoría médica para su autorización y seguimiento.

Francisco Baquero, subsecretario de Asuntos Legales y Transformación Digital, explicó que el objetivo es que los afiliados puedan conocer el estado de sus gestiones y contar con mayor previsibilidad sobre los plazos. La digitalización, señaló, permite acelerar procesos y dar trazabilidad a los trámites desde cualquier lugar y en tiempo real.

¿Cómo actualizar la aplicación? Los afiliados pueden descargar la última versión desde Google Play, para Android, y App Store, para iPhone. Desde el organismo recomendaron mantenerla actualizada y recordaron que siguen disponibles los canales oficiales de soporte ante consultas o inconvenientes. La atención presencial en las delegaciones continuará funcionando para quienes prefieran realizar sus gestiones personalmente.