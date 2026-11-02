Río Negro puso en marcha la primera etapa para recuperar el servicio ferroviario de pasajeros en el Alto Valle. El gobernador Alberto Weretilneck anunció que el próximo 24 de noviembre se abrirán las ofertas de una licitación por $1.781 millones destinada a ejecutar obras que permitirán avanzar con la extensión del Tren del Valle hasta Roca.

La iniciativa incluye intervenciones en las estaciones de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J.J. Gómez y Roca, además de la construcción de un nuevo punto de ascenso y descenso de pasajeros en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de Cipolletti.

El objetivo: unir las ciudades del Alto Valle

La propuesta busca responder a una demanda creciente de movilidad en una región donde miles de personas viajan diariamente entre distintas localidades por trabajo, estudios, atención médica y otras actividades.

“El Alto Valle creció, se desarrolló y cambió. Hoy miles de rionegrinos viven en una ciudad, trabajan en otra y se trasladan para estudiar o atender su salud. Necesitamos un sistema de transporte que acompañe esa realidad”, sostuvo Weretilneck.

La primera etapa permitirá extender el recorrido ferroviario hasta General Roca y sentar las bases para ampliar gradualmente la cobertura del servicio en la región.

Los trabajos previstos contemplan la construcción de rampas, andenes accesibles, refugios cubiertos, nueva iluminación, señalización y mejoras en los espacios destinados al ascenso y descenso de pasajeros.

Además, se ejecutará un nuevo acceso ferroviario en la zona de la Facultad de Medicina de Cipolletti, uno de los sectores con mayor movimiento de estudiantes y usuarios.

Menos presión sobre la Ruta 22

La recuperación del servicio ferroviario forma parte de una estrategia más amplia vinculada a la movilidad y la seguridad vial en el Alto Valle. El gobernador vinculó la iniciativa con el reciente proceso de recuperación de las rutas 22 y 151, señalando que ambas medidas forman parte de un mismo esquema de infraestructura para una región atravesada por el crecimiento demográfico, la producción y el impacto económico de Vaca Muerta.

“Son parte de un mismo plan integral de recuperación vial y ferroviaria: mejorar la seguridad, conectar nuestras ciudades y ofrecer más alternativas para viajar”, afirmó.

La apertura de sobres se realizará el 24 de noviembre a las 10 en la sede central de Tren Patagónico, en Viedma. El plazo de ejecución previsto para las obras es de 90 días.