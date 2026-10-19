En Bariloche la crecida del río Manso Superior destruyó el puente de acceso a Pampa Linda y mantiene cerrado el camino hacia el cerro Tronador, mientras que las lluvias elevaron la turbiedad del arroyo Ñireco e impidieron normalizar la captación de agua potable en distintos barrios. En ambos casos hay operativos en marcha, pero todavía no existe una fecha concreta para recuperar la circulación hacia Tronador ni para restablecer el abastecimiento habitual en todos los sectores afectados.

El problema en la zona cordillerana comenzó el 27 de septiembre, cuando el aumento del caudal del río Manso Superior socavó los cimientos de uno de los puentes de la ruta provincial 81. La estructura terminó cayendo y dejó aislado el acceso vehicular a Pampa Linda, donde funcionan establecimientos turísticos, campings y servicios vinculados con la actividad de montaña. Desde entonces, el ingreso al área del cerro Tronador permanece cerrado para visitantes y excursiones, mientras que el circuito de Cascada Los Alerces continúa habilitado con restricciones para vehículos de gran porte y peso.

Recién después de varias semanas de evaluar alternativas, la Administración de Parques Nacionales comenzó los trabajos sobre el puente dañado, que incluyeron el desarme del tablero de madera. Sin embargo, el caudal del río, las condiciones del terreno y los daños en los apoyos complican la reconstrucción. Una de las opciones que se analiza es instalar un puente Bailey, una estructura metálica modular que puede montarse de manera provisoria. La intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi inició conversaciones con el Ejército Argentino para evaluar esa posibilidad, aunque por ahora no hay plazos confirmados.

El Club Andino Bariloche advirtió que los refugios y el camping que administra en Pampa Linda permanecen cerrados hasta nuevo aviso. La preocupación se extiende a la temporada de verano: la excursión terrestre al cerro Tronador por Mascardi recibe alrededor de 250.000 personas al año. Las reservas ya están tomadas y hay personal comprometido, pero la falta de acceso pone en duda cuándo podrán reanudarse las actividades con normalidad.

En la ciudad la preocupación está en las canillas

Aguas Rionegrinas informó hoy que la crecida y las lluvias elevaron la turbiedad del arroyo Ñireco por encima de los parámetros necesarios para retomar la captación habitual. Aunque los niveles comenzaron a bajar, todavía no permiten normalizar el tratamiento. Los barrios Pilar I, Pilar II y Dos Valles están alcanzados por un esquema de abastecimiento sectorizado, mientras que en las 645 Viviendas la distribución se realiza durante la noche.

Para sostener el suministro, ARSA puso en marcha un operativo con camiones cisterna, en coordinación con las juntas vecinales y el Municipio de Bariloche, que también aportó un vehículo para distribuir agua. Además, habilitó una fuente alternativa de captación mediante agua proveniente de otro arroyo, cuyo nivel de turbiedad permite tratarla. El caudal disponible es reducido y no alcanza para recuperar de inmediato el funcionamiento habitual. La empresa también proyecta realizar nuevas perforaciones para sumar fuentes de abastecimiento y mejorar la respuesta ante futuras contingencias.