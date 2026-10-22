La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el contexto de las negociaciones paritarias y sostuvo que la oferta "no representa un aumento real" para los trabajadores del sistema público de salud. El gremio argumentó que los montos previstos, que oscilan entre los $80.000 y los $110.000 por agente, resultan insuficientes frente al incremento sostenido del costo de vida y la caída de los ingresos del sector.

Entre los principales reclamos, la organización ratificó la necesidad de una recomposición salarial real, la fijación de un salario mínimo inicial de $2.000.000, el rechazo a los bonos no remunerativos como sustituto de aumentos al básico y la conformación de una paritaria específica para Salud con representación de los trabajadores del sector.

ASSPUR afirmó que la iniciativa gubernamental profundiza la pérdida del poder adquisitivo al basarse en sumas fijas y bonos no remunerativos. Este tipo de herramientas no se incorporan al salario básico ni generan mejoras permanentes en los haberes de los trabajadores.

Desde el sindicato remarcaron que los sueldos actuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias del sector y cuestionaron que el Ejecutivo presente la propuesta como una mejora salarial. En ese sentido, sostuvieron que la negociación salarial requiere una recomposición efectiva de los ingresos y no pagos extraordinarios por única vez.

Además, ASSPUR planteó que las soluciones de fondo deben discutirse con participación directa de los trabajadores de la salud y reiteró sus críticas a los mecanismos de negociación vigentes. El gremio sostuvo que no acompañará acuerdos que considere insuficientes para revertir el deterioro salarial acumulado.