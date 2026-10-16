La negociación salarial de los estatales de Río Negro dejó posiciones diferentes entre los principales sindicatos: ATE aprobó la propuesta del Gobierno provincial, UPCN la rechazó y UnTER rechazaron al considerar insuficiente la actualización ofrecida. El esquema contempla un incremento 4,18% para octubre y noviembre y una nueva actualización en diciembre vinculada a la inflación y una suma extraordinaria que se abonaría durante el primer trimestre de 2027, con monto y modalidad todavía por definir.

La decisión de ATE se conoció este viernes, después de un plenario que reunió a representantes de las 13 seccionales del sindicato. La conducción encabezada por Rodrigo Vicente explicó que la aprobación respondió a la incorporación de planteos realizados durante las últimas reuniones, entre ellos la continuidad de los aumentos vinculados al índice de precios, el reconocimiento de los gastos esenciales y una actualización en diciembre que tendrá impacto en el aguinaldo.

Desde ATE señalaron que la propuesta permite avanzar en parte de las demandas planteadas, aunque reconocieron que todavía queda camino por recorrer para recuperar el poder adquisitivo. La organización también insistió en la necesidad de atender el endeudamiento de los empleados públicos y avanzar en la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico.

ATE dio el visto bueno, pero mantiene reclamos

La aprobación de ATE marca una diferencia con la postura de UPCN, aunque no implica que todos los planteos del sindicato hayan quedado resueltos. Entre las cuestiones que la organización pretende mantener en agenda figuran los descuentos por préstamos y créditos que afectan los ingresos de los estatales, además de la necesidad de mejorar la composición de los haberes.

El gremio también pidió avanzar en el blanqueo de las sumas no remunerativas obtenidas durante 2025. Se trata de una discusión que excede el aumento inmediato, porque involucra la estructura salarial y sus efectos sobre los ingresos que se toman como referencia para distintos conceptos laborales y previsionales.

De esta manera, ATE respaldó la propuesta económica sin abandonar otros reclamos sectoriales. Su decisión muestra que, aun dentro de un escenario de dificultades salariales, los sindicatos pueden evaluar de manera diferente los avances incluidos en una misma oferta.

UPCN cuestionó el aumento y el funcionamiento de la mesa

La posición de UPCN fue distinta. El gremio rechazó el incremento del 4,18% para octubre y noviembre y estimó que representa alrededor de 66.000 pesos para un trabajador estatal promedio. Desde la organización consideraron que el monto resulta insuficiente frente al costo de vida y reclamaron una recomposición que permita mejorar los ingresos.

Además, la conducción sindical puso el foco en el funcionamiento de la Mesa de la Función Pública. Según su planteo, los porcentajes ya estaban definidos antes de la reunión y el encuentro no permitió discutir alternativas con posibilidades concretas de modificar la propuesta.

UPCN también rechazó el bono compensatorio previsto para el primer trimestre de 2027 y cuestionó la información difundida sobre los temas abordados durante la reunión. El sindicato sostuvo que no se analizaron asuntos vinculados con el funcionamiento de los organismos estatales y reclamó mayor transparencia en las futuras negociaciones.

El planteo abre una diferencia que no es solamente económica. Mientras ATE valoró los componentes incorporados a la oferta, UPCN consideró que el esquema no responde a las necesidades de los trabajadores y pidió que las próximas reuniones permitan una discusión más amplia.

UnTER también pone la lupa sobre la propuesta

En el sector docente, UnTER manifestó su disconformidad con el 4,18% y reclamó una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo. El sindicato recibió una propuesta con el mismo esquema general presentado a los gremios de la Función Pública, pero sostuvo que la actualización no satisface las demandas de la docencia rionegrina.

La organización tiene previsto analizar la oferta en sus asambleas y definir los pasos a seguir. Además del porcentaje de aumento, mantiene una agenda de reclamos que incluye las condiciones edilicias de las escuelas, las auditorías médicas, la situación del IPROSS y los reclamos vinculados con las jubilaciones docentes.

Otro punto de discusión es la composición de los salarios. UnTER cuestiona el peso de los conceptos no remunerativos y sus consecuencias sobre los aportes previsionales y la cobertura de salud. Por eso, su reclamo no se limita a la actualización de los próximos meses, sino que también apunta a otros componentes de las condiciones laborales.

La posición docente coincide con la de UPCN en la evaluación crítica del aumento, aunque cada organización mantiene sus propios mecanismos de decisión y sus demandas particulares. Por ahora, no hay elementos que permitan afirmar que ambos sindicatos hayan acordado una estrategia conjunta.

Pese al rechazo de los dos sindicatos, el gobierno no emitió alguna comunicación al respecto. Tampoco si liquiedará el salario de octubre con el aumento otorgado del 4,18%.