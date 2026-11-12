La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) apuntó contra las autoridades sanitarias tras la explosión de un equipo odontológico en el CAPS San Francisco de Bariloche, un hecho que provocó lesiones a una trabajadora de la salud y derivó en un fuerte reclamo por las condiciones de seguridad en los establecimientos sanitarios.

Desde la organización gremial sostuvieron que lo ocurrido no puede considerarse un accidente ni una contingencia inesperada, y afirmaron que la situación era consecuencia de la falta de mantenimiento preventivo y de reiteradas advertencias realizadas por los trabajadores.

“No fue un accidente”

ASSPUR aseguró que durante meses se presentaron informes y reclamos vinculados al estado de equipamientos e instalaciones, sin que se adoptaran respuestas efectivas. El sindicato sostuvo que las autoridades conocían los problemas existentes y cuestionó la falta de inversiones destinadas al mantenimiento de la infraestructura sanitaria.

En ese contexto, responsabilizó a las autoridades del Hospital Zonal Ramón Carrillo y al Ministerio de Salud por las consecuencias derivadas del incidente. Entre los reclamos planteados, ASSPUR pidió una auditoría urgente sobre el equipamiento y las instalaciones de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y del Hospital Zonal de Bariloche.

También exigió que se certifiquen las condiciones de seguridad antes de cualquier reapertura o normalización de los servicios afectados. Para la organización, la protección de los trabajadores de la salud debe convertirse en una prioridad y no puede quedar supeditada a cuestiones presupuestarias o administrativas.

Desde ASSPUR remarcaron que continuarán reclamando medidas concretas para evitar nuevos incidentes y garantizar ámbitos laborales seguros para el personal de salud.

El sindicato advirtió además que la falta de mantenimiento y de inversión puede derivar en situaciones que pongan en riesgo tanto a trabajadores como a pacientes.