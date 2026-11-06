El Tren Patagónico comenzó a recuperar la normalidad tras el temporal que afectó la infraestructura ferroviaria y ya puso la mirada en la temporada de verano. Luego de restablecer el servicio regular entre Viedma y Bariloche el pasado 30 de octubre, la empresa anunció la habilitación de la venta de pasajes para las frecuencias especiales de Navidad y Año Nuevo.

La novedad llega en un contexto de fuerte demanda. Según informó la empresa, gran parte de los boletos disponibles para noviembre ya fueron comercializados, una tendencia que alimenta expectativas positivas para diciembre, enero y febrero.

Habrá servicios especiales para las fiestas

La venta de pasajes para los trenes especiales se habilitó este viernes y permitirá viajar entre la costa atlántica y la cordillera durante las celebraciones de fin de año. El primer servicio partirá de Viedma hacia Bariloche el 22 de diciembre y regresará el 27 de diciembre.

En tanto, el segundo viaje especial saldrá de Viedma el 29 de diciembre y volverá desde Bariloche el 3 de enero, permitiendo que más pasajeros puedan pasar las fiestas junto a familiares o aprovechar el inicio de la temporada turística.

Desde la empresa destacaron que la recuperación de la prestación ferroviaria permitió retomar la comercialización de pasajes para toda la temporada. Además del tradicional servicio Pullman, los pasajeros pueden optar por camarotes y el transporte de vehículos en la bandeja automovilera. La propuesta también incorpora servicios diferenciales como coche comedor y coche cine, espacios que forman parte de la experiencia turística que ofrece el recorrido entre el mar y la cordillera.

Los camarotes del Tren Patagónico forman parte de la oferta disponible para quienes viajan entre Viedma y Bariloche durante la temporada de verano

También volvió el Vagón Educativo

Con la normalización de las operaciones ferroviarias regresó además el programa Vagón Educativo, una iniciativa destinada a estudiantes de distintos puntos de la provincia que complementa la actividad habitual del tren. Desde la empresa remarcaron que las tareas de reparación de la infraestructura permitieron restablecer la conectividad ferroviaria y garantizar nuevamente uno de los servicios de transporte más importantes de Río Negro.