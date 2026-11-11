La muerte de Marcos Camino sacudió a Los Palmeras y puso bajo un signo de pregunta uno de los espectáculos más esperados del aniversario de Cinco Saltos. El histórico acordeonista y fundador de la banda santafesina falleció el martes 10 de noviembre, a los 76 años, y su partida abrió una incógnita en el Alto Valle: ¿el grupo se presentará este domingo 15 en los festejos por los 112 años de la ciudad?

Camino fue una pieza fundamental en la historia de una de las bandas más populares de la cumbia argentina. Durante más de cinco décadas estuvo ligado al crecimiento de Los Palmeras, que convirtió sus canciones en clásicos y construyó una convocatoria que atraviesa generaciones.

Este miércoles, sus compañeros participaron del velatorio realizado en El Molino, Fábrica Cultural, en Santa Fe. Llegaron para acompañar a la familia y despedir al músico que marcó la identidad del conjunto. En medio del dolor, dejaron una frase que también empezó a dar pistas sobre el futuro de la banda: «Se lo va a extrañar muchísimo».

La continuidad de los shows fue uno de los temas que apareció durante la despedida. Los músicos recordaron que estaban en Formosa cuando recibieron la noticia y que, pese al impacto, cumplieron con la presentación prevista. "Vamos a tener nuestro duelo y luego seguiremos trabajando. Porque es lo que Marcos nos enseñó", expresaron.

La muerte del fundador llega, además, después de un cambio importante en la conducción del grupo. En febrero de este año, Camino había anunciado su retiro de los escenarios por motivos de edad y salud. Su decisión no significó el final de Los Palmeras: Marcos Camino Jr. asumió el liderazgo y la producción había comunicado que la actividad continuaría con normalidad.

En Cinco Saltos, el Municipio había anunciado a Los Palmeras como uno de los números centrales de los festejos, con un recital previsto para el domingo 15 en el Predio Polideportivo Municipal N° 1 y hoy repostearon la invitación en las redes. La celebración tendrá tres jornadas, el 13, 14 y 15 de noviembre, con entrada libre y gratuita, espectáculos, puestos gastronómicos, artesanos y sorteos.

Por ahora, no hay una confirmación oficial sobre la presentación en el Alto Valle. A través de Instagram, Los Palmeras comunicaron el fallecimiento y destacaron que el legado y la pasión de Camino por la música "vivirán para siempre".